Une bande de 6 malfaiteurs dont une fille a été démantelée, dans la nuit du 8 au 9 février, par les limiers du commissariat central de Guédiawaye. Un important matériel a été trouvé chez eux, de même qu’un montant de 800 000 F CFA.

Depuis un certain temps, les plaintes se sont multipliées au secrétariat du commissariat central de Guédiawaye. Toutes les victimes ont été plus ou moins agressées de la même manière. Pour tirer cette affaire au clair avant qu’elle ne prenne des proportions inquiétantes, les hommes du commissaire Mandjibou Lèye, le patron des commissaires des départements de Pikine et de Guédiawaye, ont ouvert des enquêtes.

Ainsi, durant une semaine, après l’exploitation des informations reçues de différentes sources, les limiers ont pu localiser la bande dans un quartier de Wakhinane. Les malfrats ont été surpris dans leur lieu de retraite, la nuit du 8 au 9 février derniers, par les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat. Selon nos informations, la bande est composée de 6 personnes dont une fille qui est la petite-amie du chef de la bande. L’on nous signale aussi que c’est par-devers elle qu’il a été trouvé la somme de 800 000 F CFA. D’ailleurs, elle sera poursuivie pour les faits de recels et non dénonciation d’un crime.

Après leur arrestation, une perquisition a été faite dans la chambre et l’appartement qu’ils avaient loué. Les policiers y ont trouvé trois arrache-clous, cinq couteaux, une voiture qui leur servait de moyen de transport et des téléphones portables. Il ressort des premiers éléments de l’enquête que les bandits sont les auteurs de plusieurs agressions et cambriolages en banlieue. L'enquête se poursuit. Les policiers sont sur les pas des receleurs localisés entre Guédiawaye, Pikine et Diamaguene. Le plus grand des receleurs est déjà localisé, selon nos informations. Son arrestation n’est plus qu’une question d’heures. Suivront ensuite les complices, s’il y en a.

Dans le cadre de cette enquête aussi, selon nos informations, 6 victimes ont été identifiées et entendues sur procès-verbal régulier. Il ressort aussi de l’enquête que la bande a pu soutirer de ses victimes entre 500 000 et 1,8 million F CFA.

En attendant le terme de leurs auditions, ils seront sans doute déférés au parquet pour les faits d’association de malfaiteurs, vols multiples et réunion avec usage de moyen de transport. Cette arrestation fait suite à celle qui a eu lieu la semaine dernière par les éléments du commissariat de Malika. Au nombre de 5, ils avaient été trouvés chez eux des téléphones portables, une charrette qui leur servait de moyen de transport et d’autres objets. Ils ont été présentés au parquet à la fin de leur garde à vue.