Des médecins menacés et intimidés dans le cadre de leur travail. C’est la triste réalité que l’Ordre national des médecins du Sénégal dénonce avec la dernière énergie. Il invite l’Etat à sévir.

L’Ordre national des médecins du Sénégal est dans tous ses états. Il dénonce les violences dont sont victimes les médecins dans leur lutte quotidienne contre la Covid-19 et les autres maladies. L’institution ordinale juge inconcevable que des médecins au front contre cet ennemi sournois, soient victimes d’intimidations, de calomnies et de menaces de la part de personnes ‘’inconscientes et irresponsables’’.

Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’ et signé par son président, Docteur Boly Diop, les membres de l’ordre apportent leur soutien total au médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, Docteur Omar Sané, victime d’un lynchage. Ils affirment que tous les moyens seront mis en œuvre pour protéger la dignité et l’honorabilité du médecin dans l’exercice de son art.

Selon l’ONMS, depuis un certain temps, malgré les mesures annoncées par l’Etat au sujet des fausses informations et du déni visant à déstabiliser les efforts de lutte, les réseaux sociaux et les médias sont utilisés pour attaquer le personnel médical, en première ligne dans cette riposte, dans sa dignité et dans son honneur. L’institution ordinale appelle également la population sénégalaise à veiller à la protection du personnel médical, en respectant toutes les mesures barrières. Ce personnel, dit-elle, œuvre de façon quotidienne à la préservation de sa santé et de son bien-être, à un moment aussi crucial de la vie de la nation.

‘’Le personnel médical ne saurait continuer à s’exposer, pour prendre en charge des citoyens qui se mettent en danger en bravant toutes les mesures mises en place par le gouvernement afin de les protéger d’une contamination par le coronavirus’’, prévient le Dr Boly Diop.

Par conséquent, ses collègues et lui invitent l’Etat à prendre des mesures exemplaires contre les responsables de tels actes. Car, souligne-t-on dans le communiqué, en plus de la protection physique, morale et psychique du personnel de santé, l’Etat doit veiller à la disponibilité suffisante des équipements de protection afin de réduire le risque de contamination des soignants. Ce qui mettrait en péril les capacités de riposte face à cette pandémie.

VIVIANE DIATTA