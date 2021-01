Le projet visant à introduire un module sur l’éducation sexuelle dans les écoles est ‘’un programme extra-scolaire de formatage des adolescents’’. C’est l’avis de la Jama’atou ibadourahmane qui appelle à une sérieuse mobilisation contre les lobbies homosexuels.

L’introduction d’un module portant sur l’éducation sexuelle dans les établissements scolaires du pays est, depuis quelques semaines, au centre des débats. Il continue d’alimenter les débats. Avant-hier, la Jama’atou ibadourahmane de Thiès s’est prononcée contre une quelconque réforme des curricula déjà définis par l’État du Sénégal et enseignés aux apprenants depuis très longtemps. Malgré les assurances du chef de l’État Macky Sall et du ministre de l’Éducation nationale Mamadou Talla affirmant qu’il ‘’ne saurait, en aucun cas, envisagé d’engager des réformes de ces curricula pour trouver un point d’ancrage à l’éducation sexuelle’’, la Jama’atou ibadourahmane soupçonne un lobbying LGBT derrière.

Elle reste peu convaincue par ces engagements. D’après son secrétaire général adjoint, il n’est pas question d’apporter de telles réformes visant à introduire un module sur l’éducation sexuelle à l’école. Pour gagner cette bataille, il faut, dit-il, hausser le niveau d’alerte. ‘’La Jama’atou ibadourahmane déplore l’utilisation des institutions internationales et des organisations de la société civile par les lobbyings homosexuels au Sénégal. Cette situation est très préoccupante et nécessite une réponse responsable de la part de tous les acteurs impliqués dans l’éducation des enfants qui constituent l’avenir de notre nation. L’utilisation de ses statistiques déplorables comme prétexte pour justifier une tentative d’imposition insidieuse de l’agenda des lobbyings homosexuels au Sénégal, est plus scandaleuse’’, a martelé Al Amine Guèye, lors d’un point de presse.

Il accuse l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) de vouloir adopter une démarche ‘’incohérente et contraire à son mandat’’. Cela, ajoute-t-il, ne doit pas prospérer dans ce pays.

Pour annihiler tout espoir de réussir ce projet au Sénégal, le secrétaire général adjoint de la Jama’atou ibadourahmane invite davantage à un sursaut d’indignation au plan national. Chacun citoyen, indique-t-il, doit se sentir concerné par ce combat, au risque de voir le pays basculer dans des lendemains incertains. ‘’Il faut agir ensemble pour mettre un terme à toutes sortes de tentative d’introduction progressive de l’homosexualité dans tous les secteurs ciblés (éducation, médias, santé, etc.). Nous disons non à tout cela’’, ajoute Al Amine Guèye.

Cependant, le secrétaire général adjoint de la Jama’atou ibadourahmane salue la position officielle de l’État dans cette affaire. De plus, suggère-t-il au gouvernement du président Macky Sall d’éviter de tomber dans un quelconque piège. Aussi, il demande à la tutelle de tirer une leçon de ce piège tendu par des lobbys homosexuels installés au Sénégal.

Par contre, au-delà des assurances, la Jama’atou ibadourahmane de la ville de Thiès demande au ministre de l’Éducation nationale de récuser, à travers une note officielle, toutes les recommandations qui ont été prises à l’issue du séminaire organisé à Saly et au cours duquel le module incriminé a été présenté. En lieu et place, Al Amine Guèye et Cie encouragent plutôt les autorités étatiques à favoriser l’introduction ‘’de nos valeurs religieuses et traditionnelles dans les programmes d’éducation de nos enfants’’.

Dans cette même optique, il défend que le renforcement de l’enseignement religieux peut contribuer à améliorer ‘’l’éducation morale et la protection des filles et garçons en milieu scolaire’’.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)