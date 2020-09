L’ambassadeur de l’État d’Israël au Sénégal était hier au chevet des pensionnaires de la Maison rose à Guédiawaye qui accueille les enfants démunies ou orphelins. Ainsi, Roi Rosenblit et ses collaborateurs ont équipé la salle informatique de ce centre de 7 machines. Ils leur ont également offert deux kits home biogaz. Selon l’ambassadeur, cela va aider les pensionnaires dans leur reconstruction et développement personnel, leur réinsertion économique et sociale. ‘’La formation des formateurs qui débutent aujourd’hui (hier), servira, à court terme, à l’intégration des pensionnaires dans la vie active.

Avec le kit home biogaz, la solution israélienne de lutte contre le changement climatique, vous diminuerez votre consommation énergique. Le système pilote de bio-digesteur peut traiter jusqu’à 200 kilos de déchets organiques par jour et produire un biogaz équivalent à 40 heures de cuisson par jour. Si le système est utilisé régulièrement, la planète vous remerciera pour la diminution du carbone’’, soutient M. Rosenblit. Qui a informé dans la même occasion qu’il y a un autre don de 5 autres bénéficiaires de kits home biogaz. Ils sont destinés à la Maison d’arrêt des femmes de Liberté 6 et de 4 autres sociétés.

...Lors de cette rencontre, Roi Rosenblit a informé que ce 15 septembre, son pays entamait une nouvelle ère avec ses voisins du Moyen-Orient. En effet, l’État d’Israël et les Émirats arabes unis ont signé un traité de paix. Par ailleurs, il a également annoncé que, dans quelques jours, son pays va célébrer le Rosh Hashana ou le Nouvel An juif. Il a expliqué que chez lui, il est toujours célébré en même temps que la rentrée scolaire. ‘’Pour célébrer le Nouvel An juif, nous trempons des pommes dans du miel pour rendre la nouvelle année douce et bonne. L’année à venir doit être meilleure que la précédente et pour cela, il faut commencer à apprendre, ouvrir les portes de la connaissance aux enfants. La connaissance est la porte de l’illumination et des bonnes choses’’, a conclu l’ambassadeur.