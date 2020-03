Vainqueur de la Coupe arabe des moins de 20 ans avec la sélection sénégalaise, Issa Aïdara a accordé une interview exclusive à ‘’EnQuête’’, au lendemain de son sacre. L’entraîneur adjoint de l’équipe nationale junior du Sénégal dit avoir travaillé en toute autonomie, sans l’influence de son supérieur Youssoupha Dabo.

Quelles sont vos premières impressions, peu après avoir remporté la Coupe arabe U20 avec le Sénégal ?

Mes premières impressions, c’est de la joie et de la fierté. Oui, je suis très content de ce sacre qui n’était pas évident au départ, mais avec le bel état d’esprit affiché par chacun d’entre nous, on y est arrivé et on l’a fait.

On constate un parcours sans faute. Cela traduit-il que l’équipe s’est bien préparée ou bien il y a d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte ?

On a eu une préparation relativement courte. Juste quelques jours, car l’invitation est arrivée un peu tard. Ce qui nous a un peu aidés, c’est le fait qu’on ait réussi à garder la majorité des joueurs qui ont joué le dernier tournoi de l’Ufoa en Guinée. Donc, on a travaillé un peu dans la continuité.

Quelle appréciation faites-vous de manière globale sur la prestation de vos joueurs, lors de cette compétition ?

Sincèrement, je pense qu’ils ont tout donné. Ils ont eu à produire un football de très bonne qualité. En plus, ils ont joué sans complexe. Ce qu’il faut retenir justement, c’est que mes joueurs ont montré qu’ils étaient capables de battre n’importe quelle équipe.

Est-ce que vous pouvez revenir sur le séjour de l’équipe en terre saoudienne ?

Le séjour a été très agréable, à tout point de vue. On n’a pas eu à se plaindre, car tout se déroulait convenablement. Tout au long de notre séjour en Arabie saoudite, on n’a jamais eu de problèmes d’ordre financier.

Suppléer le coach Youssoupha Dabo pour conduire les Lions U20. Est-ce que la tâche était aisée ?

Youssoupha Dabo est l’entraîneur des Lions U20. Je suis son adjoint. Il n’était pas disponible. Donc, c’est normal que je conduise l’équipe. C’est un travail d’équipe. J’ai pu donner le meilleur de moi, avec mes joueurs, pour obtenir cette victoire finale.

Aviez-vous reçu un coup de main de Youssoupha Dabo pendant la compétition ?

Pendant toute la compétition, on échangeait, car c’est la moindre des choses. Mais il n’est jamais intervenu dans mes choix. Il nous a laissé faire.

Comptez-vous poursuivre l’aventure avec cette sélection U20 ?

Je suis encore l’entraîneur adjoint de cette sélection U20 jusqu’à ce qu’on me vire (rires).

Avez-vous des relations particulières avec certains joueurs de votre sélection ?

Ce que je peux vous dire, c’est que j’entretiens de très bonnes relations avec tous les joueurs.

Quel regard portez-vous sur les jeunes pépites comme Samba Diallo, Pape Matar Sarr, Moussa Ndiaye et Abdou Seydi qui ont eu à faire un bon tournoi ?

Ce sont de jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualités et qui sont régulièrement présents dans les différentes sélections. Ils ont besoin de travailler encore pour mieux progresser, car en football, les choses vont vite dans les deux sens.

Comment voyez-vous votre collaboration avec Diambars de Saly ?

Je trouve que c’est une collaboration très saine et positive. Je suis là-bas depuis quelques années et tout se passe bien.

Cheikh Gawane Diop (STAGIAIRE)