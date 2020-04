A Ziguinchor, un patient qu’on croyait guéri a présenté de nouveau des symptômes de Covid-19. Le professeur Moussa Seydi, Chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, invite à ne pas tirer de conclusions hâtives et de parler de rechute ou de réinfection. Il était en visite à Kolda.

Quel constat avez-vous fait, après avoir visité le centre de dépistage du coronavirus créé à Kolda ?

J’ai fait la visite et j’ai vu tous les patients. Ils vont bien, même si la durée d’hospitalisation est un peu longue. Ils sont bien traités. Il n’y a pas de souci à se faire. L’équipe médicale est très engagée et bien organisée. Évidemment, j’ai vu quelques améliorations supplémentaires qui devront être apportées. Et ce sera fait dans les prochains jours. Mais ce sont de petits détails. Comme j’ai l’habitude de le dire, tout travail est perfectible. Mais je suis entièrement satisfait du dévouement de l’équipe médicale et de la qualité de la prise en charge des patients. Car il n’y a aucun patient dont la situation nous inquiète ; même le patient qui est encore une comorbidité assez sérieuse. Parce que quand il est en comorbidité, on craint toujours l’évolution vers une forme grave.

Y-a-t-il des cas de rechute, comme le cas de Ziguinchor ? Si oui, comment peut-on expliquer cela ?

C’est trop tôt pour parler de cas de rechute ou de réinfection. Dans le langage médical, rechute a une signification particulière. Rechute ou récidive sont des termes assez particuliers. Rechute veut dire que le malade n’était pas complètement guéri. Il y avait toujours des virus dans son organisme. On pensait qu’il était guéri et il a refait une symptomatologie, suite à la complication du virus. Ce sont des cas qui méritent d’être documentés. Même dans le monde, avec plus de 2 millions 500 mille cas, on n’a pas encore observé plus de 100 cas de ce type. Mais on est en train de voir quelle est la raison. Est-ce que c’est avec un virus légèrement différent ? Est-ce parce que le patient n’était pas complètement guéri et on a pensé qu’il était guéri, parce que les tests étaient négatifs ? Il y avait toujours des virus en petite quantité. Donc, la situation n’est pas très claire. Mais, en tout état de cause, ça ne change pas grand-chose au problème.

Le port du masque est-il efficace pour lutter contre le virus corona ?

Oui. Le port du masque est bel et bien efficace. C’est pourquoi on conseille maintenant aux gens de porter des masques. Si on conseille aux gens à porter des masques, cela veut dire que, quand le patient sort, il ne pourra pas transmettre la maladie à quelqu’un d’autre. Le porte du masque est efficace pour tout le monde, pour lutter contre le coronavirus, mais encore plus efficace lorsque le malade le porte. S’il n’a pas de signes cliniques, il va guérir de lui-même, du fait de son système immunitaire. S’il a des signes cliniques, il consulte à nouveau, on l’hospitalise et on lui reprend le traitement.

EMMANUEL BOUBA YANGA