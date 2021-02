Imam Moctar Ndiaye, membre de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire, a rendu un vibrant hommage à feu Ahmet Mourchid Iyane Thiam suite à son rappel à Dieu. Selon l’imam de la mosquée de Liberté 6 Nord, c’est une grosse perte pour le Sénégal et surtout pour toute la Oumah islamique.

‘’Mourchid, comme on l'appelait, était un homme pieux, un homme digne, un fédérateur, un régulateur, un homme de consensus. Des qualités phares qui lui ont permis de diriger la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire pendant plus d'une vingtaine d'années, avec courage, engagement et responsabilité.

Mourchid a fait face à toutes sortes de critiques, mais il ne s’est jamais découragé de sa noble mission. Il disait en commission : ’Kouy ligueyeul Yalla, koula tag ak koula kharab moyam si yaw’ (si vous êtes dans une cause noble recommandée par Dieu, ne donnez pas de l’importance aux critiques). Mourchid fait partie des premiers dignitaires et défenseurs de la langue arabe au Sénégal.

Il a beaucoup contribué à la valorisation de cette langue dans notre pays le Sénégal’’, a confié l’imam Ndiaye. ‘’Nous prions tous pour le repos de son âme. Qu'Allah (SWT) l'accueille en son paradis firdawssi. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, au peuple sénégalais, en particulier à toute la Oumah islamique’’, ajoute-t-il.