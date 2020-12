La première édition de Jaba, un projet d’événementiels visant la promotion du Made In Sénégal, se tiendra du 4 au 6 décembre prochain à la villa Aicha située en face du rond-point Bicis Almadies. La mode et la gastronomie locales sont au cœur de cet évènement. Selon les organisateurs, Jaba revêt ‘’un caractère itinérant et récurrent pour implanter de façon pérenne une plateforme B2B et B2C qui reste une demande forte de ce secteur’’.

Ce concept est aussi un prétexte pour enclencher le processus de formalisation du label Made In Sénégal, en portant un plaidoyer fort avec les acteurs. Il milite pour une meilleure organisation de l’écosystème de ce dernier ainsi que sa compétitivité. Cette première édition sera le lancement d’une série d’évènements inscrits dans le même ordre.

L’ambition est de développer le concept avec une fréquence trimestrielle pour ensuite l’inscrire dans l’agenda culturel du Sénégal. Et, annonce-t-on, le projet s’organisera le premier mois de chaque trimestre, à compter de janvier 2021. Par ailleurs, il est initié pour ‘’faciliter la relance des activités de ces écosystèmes’’ après les effets de la Covid-19 sur l’activité économique des secteurs de la mode et de la gastronomie.