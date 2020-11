Selon le vice-président de la section basket de l’AS Douanes, l’équipe masculine de basket de la douane sénégalaise veut jouer une demi-finale de la Basketball Africa Ligue (Bal), Kigali (Rwanda) 2020 dont la périodicité n’est pas encore connue.

L’AS Douanes, représentante du Sénégal à la première édition de la Basketball Africa League (Bal), vise une place en demi-finales de cette compétition. L’information a été donnée par le vice-président du club, Jacques Matar Dieng, mercredi dernier au stadium Marius Ndiaye. Selon le douanier, le champion masculin de basket du Sénégal de 2019 a pour objectif les demi-finales de la Bal, malgré leur manque d’expérience.

‘’Dans la quête d’une participation honorable à la Basket Africa League, la Douane vise le carré d’as, c’est-à-dire faire de sorte que notre club figure dans les quatre meilleures de la compétition’’, a-t-il indiqué. Monsieur Dieng s’exprimait en marge de la conférence de presse du sélectionneur des Lions du basket, Boniface Ndong.

Mais, d’après le dirigeant, le fait de viser le dernier carré ne signifie pas une limitation d’ambitions. ‘’Nous ne nous fixons pas de limites. Nous irons jusqu’au bout et rien ne nous empêche de viser le trophée, si nous avons la possibilité de le remporter’’, ajoute-t-il.

D’après le vice-président de l’AS Douanes, leur équipe est consciente de la difficulté de la Bal. C’est pourquoi il estime que la réalisation de leur objectif passera d’abord par une participation honorable. Il a également précisé que la section de basket du club des gabelous a repris les entrainements et compte travailler avec l’ossature de l’année précédente. ‘’Nous continuons avec le noyau dur de notre groupe de la saison dernière, mais nous renforcerons notre effectif pour qu’elle puisse être compétitive au plan africain. On a enregistré déjà cinq recrues dont deux Américains et trois locaux. On réfléchit sur le renforcement du groupe, après ces 5 recrues. Mais je peux dire qu’avec l’équipe dont nous disposons actuellement, l’AS Douanes fera tout pour une représentation honorable’’, a-t-il insisté.

Jacques Matar Dieng s’est aussi prononcé sur les visés de la formation douanière dans le championnat local. Selon lui, leur ambition est de rester la meilleure équipe masculine du championnat national de basket. ‘’On est meilleur et on veut rester la meilleure équipe au plan local. Notre objectif reste le même, c’est-à-dire rester et figurer parmi les meilleurs. C’est ça la divise de la Douane. Etre les meilleurs pour mieux servir. Nous voulons le grand chelem, c’est-à-dire remporter tous les trophées mis en jeu’’, renseigne le douanier.

La première édition devait se jouer dans plusieurs pays (Sénégal, Maroc, Angola et Rwanda) entre mars et mai 2020, mais la NBA-Afrique a finalement modifié le format et la périodicité de la compétition. Les rencontres se jouent désormais à Kigali (Rwanda). L’AS Douanes partage le même groupe avec l’AS Police du Mali, l’AS Sale du Maroc, le Pétro d’Angola, le GSP d’Algérie et le GNBC de Madagascar. Les douze qualifiés sont répartis en deux conférences de cinq. Les quatre premiers des deux conférences se qualifieront au second tour. Les clubs engagés devront compter au moins huit joueurs de la nationalité de l’équipe représentée, quatre joueurs étrangers au maximum et pas plus de deux joueurs non-africains.

OUMAR BAYO BA