L’ONG Jamra a, dans un communiqué, mis en garde l’Etat du Sénégal contre toutes malversations dans la distribution des denrées de premières nécessitées, pour soutenir les populations durant ces périodes de pandémie.

Pour Mame Makhtar Guèye et Cie, il serait ‘’immoral de vouloir profiter du malheur de nos compatriotes victimes du coronavirus et des angoisses de milliers de familles indigentes et confinées, pour piller les maigres ressources financières dédiées à la «task Force-Covid-19, collectées en catastrophe auprès de généreux donateurs et au prix de mille contorsions budgétaires de plusieurs démembrements de l'État’’.

Pour les signataires du communiqué, il est urgent que la représentation nationale, qui avait unanimement conféré au président de la République des pouvoirs exceptionnels, totalement affranchis des labyrinthes des circuits administratifs décisionnels, monte en première ligne pour, de concert avec l'Exécutif, étouffer dans l'œuf toutes velléités de malversations.