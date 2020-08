L’organisation non gouvernementale Jamra et ses 48 co-plaignants ont été auditionnés hier par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) à la suite d'une plainte qu’ils ont déposée contre les séries ‘’Infidèles’’, ‘’Réwolène’’ et la chaine Nickoledéon.

Les responsables de l’ONG islamique ont réagi à travers un communiqué, après leur sortie d'audience avec le directeur du CNRA, Babacar Diagne. Mame Mactar Guèye et ses camarades informent qu’ils n’excluent pas d'organiser une marche nationale de protestation, précédée d'une tournée de sensibilisation dans les cités religieuses. Jamra et ses alliés fondent leur plainte sur le fait que les valeurs culturelles fondamentales qui constituent, selon eux, la pierre angulaire de l’unité nationale sénégalaise, sont menacées.

‘’Cette série perverse, «Infidèles», banalise ce qu’il y a de pire dans la vie normale de tout adulte responsable : le mensonge systématique, la fornication décomplexée, l'adultère, la violence, l’arrogance, la vulgarité. Bref, le contraire de la base même de notre système social, culturel et identitaire ! Que nous nous devons tous de sauvegarder jalousement’’, indique-t-on dans le texte. Le communiqué souligne, par ailleurs, que la partie adverse sera, quant à elle, entendue à son tour le lundi 10 août. Le CNRA, pour sa part, entrera ensuite en conclave, avant de rendre publique sa délibération.