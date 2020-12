Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’ONG Jamra informe de la saisine dont elle fait l’objet de lobbies LGBT. ‘’Après Serigne Modou Lô Ngabou, leader du mouvement religieux Safinatoul Amane, les lobbies LGBT français viennent de «signaler» au ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, dans un communiqué de presse, le vice-président de l'ONG islamique Jamra, Mame Mactar Gueye. Il lui est reproché d'avoir «publiquement soutenu» le premier nommé.

Lequel est «coupable», à leurs yeux, d'avoir fait saisir, en septembre dernier, dans la ville sainte de Touba, 2 255 tenues vestimentaires indécentes, 3 164 paquets de cigarettes et fait expulser de la ville sainte 10 homosexuels et 16 prostituées’’, informe Jamra. Ces lobbies, d’après les signataires du communiqué, taxent ces deux hommes de ‘’dirigeants extrémistes religieux’’. Ils sont allés jusqu’à les comparer aux ‘’terroristes de Daesch ou d’Al-Quaîda’’.

C’est pourquoi ils demandent au chef de la sécurité publique française que Mame Mactar Guèye et Serigne Modou Lô Ngabou ‘’fassent l'objet d'un signalement aux fins de leur non-admission au système d'information Schengen’’. Ainsi, ‘’LGBT-France demande au ministre de l'Intérieur de France de «veiller personnellement à ce que Serigne Modou Lô Ngabou et son soutien public Mame Mactar Guèye fassent l'objet d'une interdiction administrative du territoire, considérant que leur présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure’’, rapporte Jamra.