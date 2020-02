Il est souvent reproché à l’ONG Jamra de ne pas monter au créneau pour dénoncer certains faits sociaux. Mame Mactar Guèye et ses amis leur ont souvent démontré le contraire, et le font une fois encore. Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, Jamra ‘’salue l'arrestation du pédophile qui pervertissait les jeunes joueurs de l’AS Sacré-Cœur’’.

En effet, ‘’accueilli dans la pure tradition de la «téranga» (hospitalité) sénégalaise, en octobre dernier seulement, par le club de football AS Sacré-Coeur, au titre de «volontaire en charge de la cellule performance», O. B. Sylvain n'aura pas perdu du temps pour donner libre cours à ses fantasmes démesurés de pédophile’’, indique-t-on dans la note.

...Monsieur Sylvain, arrêté le week-end dernier, a abusé de près d’une dizaine d’enfants, selon les informations parues dans la presse. Une histoire qui survient en même temps que celle d’un présumé oustaz pédophile à Ouakam. C’est pourquoi ‘’Jamra et Mban Gacce en appellent à la mobilisation de tous les segments sociaux, ONG, société civile, associations de maîtres coraniques, presse, «badianu gox», etc., pour qu'il soit mis un terme définitif à cette Omerta coupable dont tirent présentement profit les lobbies LGBT, pour se livrer à leur prosélytisme malsain’’, selon la note.

Aussi, ‘’cette «loi du silence» pourrait dramatiquement prolonger la souffrance (silencieuse) de centaines d'enfants, encore sous le joug satanique d'impitoyables pédophiles. Lesquels, à l'instar de sournoises «bouki-hyènes», camouflées sous des peaux d'innocentes brebis (faux maîtres coraniques, pseudo-entraîneurs de foot, etc.), risquent de poursuivre impunément, par la négligence coupable des adultes, leurs œuvres dévastatrices, qui auront déjà traumatisé des cohortes de gamins, victimes surtout de l'hypocrisie des séniors’’, dénoncent ces organisations.

...Elles saluent également ‘’la vigilance et la prompte réaction de la direction du club qui, dès qu'elle fut informée de faits hautement répréhensibles et compromettants pour la santé mentale et morale de ses jeunes pensionnaires, et pour l'image de l'entreprise, a diligenté de discrètes investigations internes’’. C’est pourquoi elles ‘’encouragent les autres structures du pays accueillant des adolescents à faire preuve de la même vigilance et de la même rigueur, pour mieux s'acquitter de leur devoir de surveillance et de protection des enfants mineurs, dont peut-être des centaines d’autres souffrent encore en silence, avec la complicité passive de la société’’.