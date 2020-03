La Direction exécutive et le Conseil consultatif de l’ONG Jamra s’engagent dans la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué, l’organisation appelle toutes ses ‘’antennes régionales et forces vives du pays à s’impliquer davantage dans cette lutte, pour amener les communautés à l’adoption de comportements à moindres risques, comme elles l’ont toujours fait face aux autres fléaux qui affectent les populations’’.

Jamra les exhorte ainsi à se mettre à la disposition du ministère de la Santé, de la Cellule de gestion des épidémies et autres partenaires impliqués dans cette lutte, pour une bonne synergie d’actions. Dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’, la Direction exécutive et le Conseil consultatif de Jamra n’ont pas manqué de saluer les mesures prises par l’Etat pour barrer la route à la pandémie.

‘’La communauté a compris très tôt que ces mesures salutaires de haute portée sécuritaire ne peuvent produire des résultats que dans l’unité et la cohésion de tous les Sénégalais’’, souligne le communiqué. Jamra a, en outre, félicité le corps médical et les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur détermination, et toutes les bonnes volontés qui se sont investies pour endiguer ce fléau.