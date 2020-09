La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Talla, a jugé opportun de maintenir la dimension ‘’Rendez-vous avec la jeunesse’’, malgré le contexte de Covid-19 dans lequel baigne le monde. Dans le cadre des ‘’Vacances citoyennes’’, une série d’activités est initiée.

Il s’agit du Projet de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté et le Programme de domaines agricoles communautaires (Dac). Hier, lors d’une rencontre avec les jeunes de Guédiawaye, elle a indiqué que le Dac dédié à l’ensemble de la jeunesse de la région de Dakar, est une réponse pertinente face au défi de l’emploi des jeunes.

A la fin de la rencontre, elle a remis un important lot de matériel composé d’eau de javel, de savon, de lave-mains, de gel antiseptique, de pompe électrique, etc., en guise de soutien aux innombrables efforts fournis par les jeunes du département. ‘’Je réitère, une nouvelle fois, mon appel à la jeunesse sénégalaise pour encore plus de solidarité et d’engagement face au problème des inondations et pour le respect des gestes barrières, car le virus est encore en circulation et la pandémie n’a pas encore disparu’’ dit-elle.