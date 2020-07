Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a promis de garantir la sécurité des hôtes devant prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar-2022.

Les membres du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) Dakar-2022 peuvent compter sur le ministère de l’Intérieur pour relever le défi de l’organisation qui leur est confié. C’est l’engagement pris par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, hier, à l’occasion d’une cérémonie de signature d’un accord entre son département et le Comité d’organisation des JOJ-2022.

Le ministre de l’Intérieur a, dans son discours, pris l’engagement de soutenir le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) au plan de la couverture sécuritaire et de la prévention des risques tout au long de cet évènement sportif mondial, avec la mise à disposition de 5 000 volontaires. ‘’Soyez assurés que le ministère de l’Intérieur va contribuer à la sécurité des 4 676 athlètes de 15 à 18 ans, 5 000 volontaires, des délégations et représentations. Il en sera de même des sites d’hébergement, du village olympique, des stades de compétition et de l’itinérance de vos invités sur le parcours des 3 villes Dakar, Saly et Diamniadio dont la sécurité sera prise en charge par des hommes et une technologie de standard international’’, a-t-il dit.

Pour Aly Ngouille Ndiaye, cet accord de partenariat liant son département et le Comité d’organisation des Jeux olympiques dédiés aux jeunes contribuera à la dynamique de sécurisation communautaire par l’établissement d’un plan global de sécurité nécessitant l’implication des collectivités. Il a également souligné que les deux parties se sont accordées, entre autres, sur l’établissement d’un centre de commande de la sécurité et l’accompagnement sur les mesures de protection civile et de sécurité sur tous les sites et leurs alentours immédiats.

‘’Je donne, d’ores et déjà, instruction à la Direction générale de l’administration territoriale et à la Direction de la protection civile de démarrer les missions de contrôle des commissions nationale, régionale et auxiliaire de protection civile sur les sites’’, ajoute le maire de Linguère.

Mamadou Diagna Ndiaye, pour sa part, a rappelé l’objectif de cette convention sécuritaire. Selon le président du Comité d’organisation des JOJ de Dakar-2022, l’accord de partenariat entre leur structure et le ministère de l’Intérieur s’inscrit dans une logique de préserver l’intégrité de l’Etat du Sénégal, en veillant sur la sécurité du nombre important des hôtes devant prendre part à ces joutes mondiales.

‘’Il y aura 4 676 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, issus de 206 comités nationaux olympiques, leurs entraineurs et encadreurs techniques, les membres des fédérations internationales des 35 sports inscrits au programme de l’édition 2022, le président et les membres du Comité international olympique, les membres de la presse mondiale ainsi que des accompagnants et les habitués des événements olympiques’’, a-t-il fait remarquer.

Le président du Cnoss a, par ailleurs, informé de la mise en place d’une surveillance attentive et sans défaillance qui conditionne la capacité de réaction de l’Etat du Sénégal en matière de sécurité. ‘’C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’accord que nous avons signé, prévoit la mise en place dans les meilleurs délais d’un comité de suivi impliquant toutes les parties prenantes, afin de prendre en charge dès à présent toutes les dispositions sécuritaires utiles au bon déroulement des JOJ’’, promet Diagna Ndiaye.

Les JOJ-2022 sont les premiers organisés en Afrique. Ils sont prévus à Dakar, Diamniadio et Saly, du 22 octobre au 9 novembre. Le Sénégal a été désigné pays hôte de l’évènement en octobre 2018, à Buenos-Aires, lors de la 3e édition des Jeux olympiques de la jeunesse.

OUMAR BAYO BA