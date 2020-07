La 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), initialement prévue du 22 octobre au 9 novembre 2022 à Dakar, est reportée à 2026, d’un ‘’commun accord’’, entre l’Etat du Sénégal et le Comité international olympique (CIO).

La pandémie de Covid-19 a encore frappé fort dans le monde sportif, notamment dans le mouvement olympique. Après avoir contraint le Comité international olympique (CIO) à reporter les Jeux olympiques Japon-2020 d’un an (2021), voici que le coronavirus chamboule encore une autre organisation du CIO. Il s’agit des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar-2022 qui ont été reportés de quatre ans.

Selon le communiqué du CIO, c’est d’un ‘’commun accord’’ avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall, que la décision a été prise de repousser la tenue de l’événement à 2026. ‘’La proposition du président Macky Sall a, en effet, été favorablement accueillie par Thomas Bach, Président du CIO, à l’issue d’échanges approfondis sur le sujet. Ce report répond à l’exigence de responsabilité et au souci d’efficacité que commandent les circonstances actuelles’’, lit-on dans le communiqué.

A en croire le Comité international olympique, ce report donnera plus de temps au pays hôte de finaliser les travaux entrepris pour une meilleure organisation. ‘’Il permet au Sénégal de poursuivre les excellents préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse’’. Le président sénégalais et celui du CIO ont salué par la même occasion l’état d’avancement des réalisations effectuées par le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ). ‘’Les deux dirigeants ont, d’une même voix, renouvelé leur confiance au président du Comité d’organisation de Dakar-2022, Mamadou Diagna Ndiaye, membre du CIO au Sénégal, et restent pleinement déterminés à faire de ces Jeux olympiques de la jeunesse, première compétition olympique en Afrique, une réussite pleine et entière’’.

D’autre part, ce report ne manquera pas de causer des désagréments, surtout chez les athlètes. C’est dans ce sens que les deux parties invitent ces derniers à la ‘’compréhension’’. ‘’Cet accord, soutient la note, reflète l’ampleur des défis opérationnels auxquels le CIO, les CNO (comités nationaux olympiques) et les FI (Fédérations internationales) doivent faire face à la suite du report des Jeux olympiques de Tokyo-2020’’.

Dans cette perspective, le CIO s’engage à poursuivre la mise à la disposition de toutes ces entités l’intégralité du contenu des programmes éducatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). ‘’Cela permettra, dit-il, de conserver les objectifs de cette composante très importante et très appréciée des JOJ, lors des nombreuses manifestations organisées jusqu’en 2026, en particulier dans le cadre des Jeux continentaux de la jeunesse’’.

Le chef de l’Etat sénégalais, rapporte le communiqué, a ‘’réitéré son soutien’’ au Comité international olympique à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse reportés à 2026. Dans la même veine, Macky Sall renouvèle sa confiance à la Commission exécutive du CIO. ‘’Je salue l’engagement de ses équipes, à nos côtés, pour faire de Dakar-2026, première manifestation olympique en Afrique, une réussite qui reste dans les mémoires’’.

Pour sa part, le président du CIO soutient que cet accord à l’amiable est le reflet d’une ‘’confiance mutuelle’’ entre le Sénégal et l’instance qu’il dirige. ‘’Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président Macky Sall, grand ami et partisan du mouvement olympique, pour cette relation exceptionnelle, de confiance et de qualité’’, a déclaré Thomas Bach.

C’est en janvier dernier que la Commission exécutive du Comité international olympique a approuvé et dévoilé les dates de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse d’été à Dakar, c’est-à-dire du 22 octobre au 9 novembre 2022. Ces joutes réservées aux athlètes âgés entre 15 et 18 ans comprendront 244 épreuves dans 35 sports, avec une égalité parfaite entre le nombre de femmes et d’hommes (pour un total de presque 4 000 athlètes).

LOUIS GEORGES DIATTA