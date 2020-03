Monseigneur Benjamin Ndiaye a annoncé, hier, que les Journées mondiales de la jeunesse sont maintenues, jusqu’à nouvel ordre. Il a procédé au lancement de la campagne de collecte pour le Fonds d’urgence Sénégal.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se tiendront à la date prévue. Dans un contexte de propagation du Covid-19, l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, annonce que les JMJ vont bien avoir lieu, le dimanche avant les Rameaux, sauf si les autorités en décident autrement. ‘’Pour nous à Dakar, c’est la paroisse Saint-Dominique qui est chargée de les organiser, en lien avec le doyenné de Plateau-Médina et la Direction diocésaine des œuvres’’. L’archevêque invite, ainsi, les fidèles à adopter les pratiques d’hygiène, en cette période de l’existence de cas du Covid-19 au Sénégal, comme l’ordonnent les médecins.

‘’Comme tout citoyen, nous sommes invités à nous sentir redevables de ces consignes qui sont données. Il reste maintenant que, dans les manifestations de caractère religieux, il va certainement falloir prendre des dispositions, puisque les contacts avec les mains sont prohibés, déconseillés. Il faudra peut-être que nous en tirions les conséquences, en termes de communion à la main. Je pense que ça sera de bon augure. Et puis aussi se donner la paix, en inclinant la tête, plutôt que se donner la main. En tout cas, éviter tous les comportements qui peuvent faire que l’on transmette le virus à quelqu’un d’autre’’.

L’archevêque a fait ces recommandations, hier, à l’occasion du lancement de la 1re édition de la campagne nationale de mobilisation pour le Fonds d’urgence Sénégal. Qui est lancée dans une période favorable : le carême. Durant ce temps, il est proposé de pratiquer l’aumône, d’être attentif aux besoins des autres. ‘’Nous, archevêques du Sénégal des différents diocèses de Kaolack, Saint-Louis, Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kolda et Tambacounda, sommes attentifs à la situation de précarité que connaissent nos populations’’, ajoute-t-il.

Selon lui, un élan de solidarité est créé en interne, n’attendant pas le secours venu d’ailleurs, mais étant capable de mobiliser pour partager avec celui qui est dans le besoin.

‘’La saison dernière n’a pas répondu à toutes nos espérances’’

‘’Il se trouve que la saison dernière n’a pas répondu à toutes nos espérances et qu’il est urgent de pouvoir nous organiser pour venir en aide aux couches les plus défavorisées’’, appelle-t-il. Aucun soutien n’est sous-estimé venant du plus petit au plus grand, de l’enfant à l’adulte. Abbé Alphonse Seck signale que le Fonds d’urgence Sénégal est lancé dans le but de disposer de ressources locales pour répondre aux urgences et pour avoir les moyens d’agir rapidement quand la situation l’exige. Cette collecte est la première du genre en faveur du Fonds d’urgence Sénégal.

Le prêtre explique que cette campagne de collecte, dans un premier temps, va aller du 7 au 22 mars 2020. Elle cible tout membre de la communauté chrétienne, à travers les paroisses et les autres structures de l’Eglise. Elle s’ouvre naturellement à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté, aux compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur qui veulent soutenir leurs semblables en situation de vulnérabilité et qui pensent que, par l’action de Caritas, cette solidarité sera rendue effective et sauvera des vies, contribuera à la sécurité alimentaire pour tous.

En ce sens, et dans les semaines qui viennent, des entreprises et des fondations, des organisations et des personnalités seront également sollicitées directement, voire dans le cadre d’une soirée de récolte de fonds. Il sollicite leur générosité pour soutenir cette démarche et précise qu’à la fin de la période de collecte, une évaluation nationale et une large communication seront faites sur les résultats.

Les moyens de donner sa contribution sont nombreux. On peut le faire dans les paroisses et les autres structures d’Eglise où la collecte est directement organisée. C’est possible par Orange money où le fonds a un compte et dont le numéro va être diffusé pour permettre à ceux qui disposent de ce moyen de paiement de pouvoir l’utiliser. Egalement, un numéro de compte du Fonds d’urgence Sénégal est ouvert à la Bicis, par Yup Sénégal qui est le partenaire dans cette opération pour tous ceux qui utilisent ses applications.

