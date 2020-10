Face à la Mauritanie, ce soir (19 h), en match amical au stade Lat-Dior de Thiès, les Lions du Sénégal ont l’obligation de se relever ‘’très vite’’ de la défaite concédée vendredi dernier à Rabat face aux Lions de l’Atlas (1-3) en vue de mieux préparer les échéances qualificatives de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can). C’est la conviction Joe Diop, ancien sélectionneur national du Sénégal dans les années 1960.

L’équipe nationale du Sénégal est tombée vendredi dernier à Rabat, au Maroc, en match amical. Les Lions se sont inclinés sur le score de 3-1. C’est la plus lourde défaite sous l’ère Aliou Cissé au plan continental, même si le sélectionneur et ancien capitaine du Sénégal et ses poulains ont déjà été battus par le Cameroun en 2017 en quarts de finale de Coupe d’Afrique des nations et par l’Algérie en finale, en 2019.

Face aux Lions de l’Atlas, les Lions ont livré une mauvaise copie, avec une énorme fébrilité en défense. Sur le plan offensif, l’avant-centre Famara Diédhiou est resté muet. Au sortir de cette rencontre amicale contre le Maroc, des observateurs du football sénégalais ont confié être restés sur leur faim quant au schéma tactique concocté par le sélectionneur national.

Mais Aliou Cissé a eu un soutien de taille, celui de l’ancien entraineur de l’équipe du Sénégal vers la fin des années 1960. L’ancien pensionnaire de la Jeanne d’Arc de Dakar soutient qu’en sport, il y a des moments pour perdre et pour gagner.

Par contre, Joe Diop invite l’actuel manager des Lions et toute son équipe à se remettre au travail afin de mieux préparer les matchs comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations 2022. ‘’J’ai suivi le match contre le Maroc. Il est vrai que les Sénégalais ont été défaits par les Marocains. Je crois que ce n’est pas la fin du monde. Parce qu’en sport, la défaite et la victoire vont de pair. Je pense que le match contre la Mauritanie va permettre à Aliou Cissé de corriger tous les impairs qui ont conduit à la défaite des Lions. Donc, il faut se redresser très rapidement face à la Mauritanie, avant la double confrontation contre la Guinée-Bissau, matches comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Can’’, a confié Joe Diop.

L’ancien sélectionneur des Lions a accordé, hier, un entretien à ‘’EnQuête’’ et à la RFM. Pour le match contre la Mauritanie, Aliou Cissé sera obligé, encore une fois, d’aligner un onze de départ différent de celui qui a affronté les Lions de l’Atlas. En cause, des absences, mais aussi des forfaits. En plus de Sadio Mané, testé positif à la Covid-19, et Kalidou Koulibaly, dont le club Naples a été mis en quarantaine à cause de cas confirmés de coronavirus, qui n’avaient pas pu prendre part au regroupement de Rabat, Cissé a encore perdu son portier titulaire Edouard Mendy, blessé à l’entrainement. L’ancien capitaine des Lions va devoir se passer des services de Sidy Sarr dont le forfait a été annoncé par le médecin de l’équipe.

‘’On a eu un blessé qui est Sidy Sarr. Il est retombé sur sa cheville, durant une action. Arrivé à Dakar, on a fait une IRM. C’est une entorse de la cheville droite. Il ne pourra pas réellement participer au match prochain (contre la Mauritanie)’’.

Pour éviter de tomber dans le piège des Mourabitounes, Joe Diop demande au coach de l’équipe nationale du Sénégal de construire un bloc défensif et offensif ‘’très solide’’.

Les Mourabitounes, une génération ambitieuse

C’est de cette manière, dit-il, qu’il faut contrer le dispositif de Corentin Martins. Poursuivant ses conseils, il invite Aliou Cissé à tirer un bilan complet de la défaite enregistrée en terre marocaine la semaine dernière. Cela, ajoute-t-il, va permettre d’éviter les mêmes erreurs. ‘’Quand on tombe, il faut tout faire pour se relever le plus rapidement possible. Dans ce cas, il appartient à l’entraineur national de déceler les failles du match amical contre le Maroc pour pouvoir remporter la deuxième sortie des Lions’’, a suggéré l’enfant de Saint-Louis.

Depuis quelques années, le football mauritanien commence à émerger sur la scène continentale. En 2014, la Mauritanie a goûté, pour la première fois, aux délices d’un tournoi continental avec une qualification historique en Championnat d’Afrique des nations (Chan). La sélection constituée exclusivement de joueurs évoluant dans le championnat local avait d’ailleurs décroché le graal en éliminant celle du Sénégal. C’était sous le magistère du technicien français Patrice Neveu.

Depuis lors, les bases d’une reconquête de l’Afrique ont été jetées. Et en 2019, le pays du président Mohamed Ould Ghazouani a participé à la première Can de son histoire en terre égyptienne. Avant de déposer leurs valises au pays des Pharaons, les Mourabitounes ont disposé de la bande à Alain et Bertrand Traoré (Burkina Faso), du Botswana, mais aussi de l’Angola lors des éliminatoires. Ils ont terminé 2e de leur groupe, avec le même nombre de points (12) que les Angolais, devant le Burkina Faso (10 pts). C’est cette équipe ambitieuse de la Mauritanie qui affronte celle du Sénégal, ce soir (19 h) au stade Lat Dior Ngoné Latyr Diop.

Tout comme le sélectionneur sénégalais, celui de la Mauritanie ne comptera pas sur six de ses joueurs, et non moins importants, blessés lors de leur dernière sortie. Il s’agit d’Ismail Diakité, Adama Ba, Aly Abeid, Khassa Camara et Diallo Guidileye. Malgré ce déficit dans son effectif, le technicien français a dit, dès son arrivée en terre sénégalaise, toute sa volonté de ‘’battre’’ la formation coachée par Aliou Cissé.

C’est le même son de cloche chez les joueurs. ‘’On représente notre pays. Donc, on va aborder ce match avec beaucoup d’envie et de motivation. On a vraiment à cœur de faire un résultat’’, a déclaré le capitaine des Mourabitounes, Abdoul Ba.

Contrairement aux Lions, les Mauritaniens ont remporté leur premier match amical contre la Sierra Leone sur le score de 2 buts à 1, à Nouakchott. Ce derby ouest-africain promet.

GAUSTIN DIATTA (THIES)