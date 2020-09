Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) peut compter sur l’Agence française de développement (AFD) et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep). Ces deux instances s’associent pour apporter leur appui au mouvement olympique sénégalais. La convention de financement a été signée, hier, et porte sur un montant de 1,2 million d’euros (environ 786 927 555 F CFA), informe un communiqué du Cnoss parvenu à ‘’EnQuête’’.

‘’La convention de financement matérialise l'engagement de l’AFD et de l’Insep d’appuyer le mouvement sportif sénégalais dans sa structuration, afin de développer le sport de proximité, en soutenant les initiatives émanant des fédérations olympiques’’, a déclaré le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye.

Ce financement entre dans le cadre de la convention de partenariat signée en septembre 2019 entre le Cnoss et l’AFD. Celle-ci consiste à réhabiliter des infrastructures sportives dakaroises dont le stade Iba Mar Diop, la Piscine olympique du Tour de l’œuf et la caserne Samba Diery Diallo.

‘’ L’accompagnement de l’AFD sur ce programme d’infrastructures et sur les activités connexes comme les infrastructures sportives de proximité et les activités de requalification urbaine, restera un marqueur important comme une contribution déterminante à l’amélioration de l’offre d’infrastructures sportives et de cadre de vie au profit de la jeunesse et des populations dakaroises et sénégalaises’’.

En effet, l’organisation des 4es JOJ au Sénégal positionne l’Afrique au-devant de la scène sportive mondiale et la place en situation de mettre en valeur ses potentialités considérables. Le report en 2026 constitue une belle opportunité pour le mouvement olympique national de mettre en œuvre, dès à présent, une politique de diffusion de la pratique sportive au bénéfice de tous les Sénégalais.