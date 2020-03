‘’Cette crise sanitaire vient rappeler le caractère primordial et fondamental de ce secteur dans la bonne marche d’un pays. Investir dans la santé, c’est assurer la sécurité des générations présentes et futures. La coalition Jotna salue les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus et considère que celles-ci gagneraient en efficacité et en cohérence si les vols internationaux en provenance des pays les plus affectés par le Covid-19 (France, Italie, Espagne) étaient suspendus ou réduits au strict nécessaire’’.

Une invite de la coalition Jotna/Patriotes pour l’alternative et que le gouvernement a bien entendu. En outre, elle a exprimé sa solidarité au peuple sénégalais, en lui demandant de faire preuve ‘’de discipline, de calme, de courage, de prudence et de solidarité dans le respect des règles sanitaires et sécuritaires édictées’’.

Par ailleurs, Jotna demande au gouvernement d’évaluer les impacts économiques et sociaux des mesures restrictives adoptées sur certains secteurs d’activité. Et ce, en plus de définir des mesures de compensation et d’atténuation sur le plan fiscal (exonération ou suspension de Tva) afin de protéger les entreprises et les emplois. Vu le contexte, la coalition a choisi de suspendre ses réunions politiques jusqu’à nouvel ordre. Et les patriotes invitent tous leurs membres à ‘’donner corps au patriotisme’’ en s’engageant activement dans la lutte à travers des actions de sensibilisation et de solidarité aux personnes vulnérables. Ils saluent, par ailleurs, le courage et l’abnégation des agents de la santé qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre la pandémie.