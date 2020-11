Après quelques départs dans ses rangs, la coalition Jotna enregistre un nouveau membre. Il s’agit de l’Alliance pour la démocratie et le développement (ADD), présidée par le contrôleur des impôts et des domaines Moustapha Wade.

Un communiqué de la coalition renseigne, à ce propos, que le mouvement Alliance pour la démocratie et le développement (ADD) a été créé le 31 décembre 2016 par des hommes et des femmes pour, dit-on, participer à l'effort de construction nationale, à la défense de l'intérêt général et à la lutte pour la sauvegarde et la promotion de la démocratie et des libertés publiques.

‘’C'est ainsi que l'ADD avait participé activement à la Présidentielle de 2019, à travers la coalition Idy2019. Coalition que l'ADD a quittée au soir de l'entrée de son leader au régime du président Macky Sall’’, renseigne la déclaration.

La note rappelle en outre qu’avant la création du mouvement, Moustapha Wade était membre du Parti socialiste jusqu'à ce que cette formation politique ‘’enterre ses ambitions au profit des avantages offerts par Benno Bokk Yaakaar. L'ADD compte bien poursuivre son combat pour la libération du peuple dans la coalition Jotna et partout où besoin sera’’.