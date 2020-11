Seulement 21 ans et déjà en lice pour le prix de Joueur du siècle ! Ce lundi, l’Association européenne des clubs (ECA) et l’Association européenne des agents (EFAA) ont en effet dévoilé leur liste de 28 joueurs retenus pour ce titre honorifique qui sera décerné le 27 décembre prochain à l’occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui aura lieu aux Emirats arabes unis.

Et dans cette liste, aux côtés des monstres sacrés du XXIe siècle comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo le Brésilien ou encore Zinedine Zidane, on retrouve donc Kylian Mbappé, accompagné aussi de son coéquipier parisien Neymar. Le champion du monde 2018 ne figure évidemment pas parmi les favoris, lui qui ne se trouve qu’au début d’une carrière des plus prometteuses, mais sa simple présence dans cette liste et à son âge constitue déjà un immense honneur.