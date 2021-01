Hier, lors de la célébration de la 76e édition de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, l’ambassadeur d’Israël au Sénégal a lancé un appel pour une lutte contre la haine et la violence entre les peuples.

L’ambassadeur d’Israël au Sénégal a délivré son message, à l’occasion de la célébration de la 76e Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, au cours d’un webinaire organisé hier.

Selon Roi Rosenblit, cet anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz est la plus grande usine à morts de l'histoire de l'humanité. Il a rappelé que pendant les six années de la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs (un tiers du peuple juif dans le monde) ont été tués par l'Allemagne nazie. C’était pour eux «la solution finale au problème juif". ‘’L'Holocauste est une histoire universelle par son fait. Elle concerne tout le monde : le peuple juif tout d'abord, qui a été victime, mais aussi l'ensemble de l'humanité. Par devoir historique, nous devons lutter contre la haine et la violence entre les peuples.

Nous n’avons pas le droit de faire l’apologie de la violence contre qui que ce soit, sur la base de la couleur de la peau, du sexe, des croyances, des appartenances ethniques ou linguistiques’’, a dit M. Rosenblit. Pour qui, nul n'est autorisé à lever la main contre un autre être humain, parce qu’il est différent, encore moins de penser à tuer son prochain ou même répandre des paroles de haine contre qui que ce soit : un homme ou une femme, un jeune ou un vieux, un Noir ou un Blanc, un chrétien, un juif ou un musulman.

‘’Nous sommes tous égaux. J'interpelle chacun de nous à cultiver la paix, l'amour, l'acceptation de son semblable en exerçant les Droits de l'homme reconnus à l'échelle internationale. J'invite ma génération, votre génération à reprendre le flambeau de l'entretien du souvenir de l'Holocauste, afin que l'horreur ne se reproduise pas. Quand l'armée rouge libéra Auschwitz en 1945, un appel surgit du silence des fours crématoires, des casernes désertes, puis devient un grand tonnerre dans les oreilles du monde entier, 76 ans après’’, poétise-t-il.

Lors de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé, à travers une vidéo diffusée lors du webinaire, que la commémoration de cette année se déroule sur fond de pandémie de Covid-19, laquelle a révélé des failles et des injustices qui existaient depuis longtemps dans nos sociétés et a contribué à la résurgence de l’antisémitisme et de la xénophobie. Pour Antonio Guterres, l’Holocauste a constitué le paroxysme de deux millénaires de discriminations, d’attaques et d’expulsions subies par les juifs et de meurtres de masse périodiques. L’antisémitisme aurait dû s’éteindre définitivement à ce moment-là. Mais cela n’a pas été le cas, se désole-t-il.

‘’L’antisémitisme demeure, hélas, bien vivant. Aujourd’hui, il y a une résurgence des partisans de la suprématie blanche et des néonazis, qui s’organisent et recrutent par-delà les frontières, intensifiant les efforts qu’ils font pour nier, déformer et réécrire l’histoire, y compris l’Holocauste. La pandémie de la Covid-19 leur a offert de nouvelles possibilités de cibler les minorités en fonction de la religion, de la race, de l’ethnie, de la nationalité, de l’orientation sexuelle, du handicap ou du statut migratoire. Nous devons de toute urgence unir nos forces pour les arrêter. Pour que le monde puisse se relever de la pandémie de Covid-19, nous devons nous attaquer aux failles et aux lacunes mises au jour’’, a demandé M. Guterres.

CHEIKH THIAM