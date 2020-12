A l’instar des pays du monde, le Sénégal a célébré, ce jeudi 3 décembre 2020, la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème ‘’Une journée pour tous’’. A Ndondol, les membres de la Convergence pour l’assistance, la réinsertion et la promotion des handicapés ont interpellé le chef de l’Etat sur les cartes d’égalité des chances qui ne leur servent à rien.

La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée, chaque année, le 3 décembre, à travers le monde. En dédiant cette journée aux personnes souffrant de handicap, l’organisation des Nations Unies vise à promouvoir leurs droits et leur bien-être dans toutes les sphères de la société et du développement, et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Cette année, le thème de la journée est intitulé ‘’Une journée pour tous’’.

A Ndondol, chef-lieu de la collectivité territoriale du même nom, la Convergence pour l’assistance, la réinsertion et la promotion des handicapés a mis à profit la célébration de la journée pour interpeller le chef de l’Etat au sujet des cartes d’égalité des chances. Serigne Ndiaye, son président, de dire : ‘’Monsieur le Président de la République, nous vous implorons de valoriser la carte d’égalité des chances qui ne sert à rien, pour l’essentiel des handicapés. Je vous parle en toute connaissance de cause. Tous les membres de notre association bénéficiaires de cette carte n’ont perçu qu’une seule fois la bourse de sécurité familiale et cela date du 20 décembre 2016, en dépit de toute réclamation départementale, régionale et nationale.’’

Sur un autre registre, le président de la Convergence pour l’assistance, la réinsertion et la promotion des handicapés sollicite de son ministre de tutelle une équité ministérielle ‘’entre la santé qui constitue 90 % de ses sorties et paroles, au détriment de l’action sociale qui est reléguée au seconde plan’’.

Les handicapés déplorent l’état de délabrement dans lequel se trouve le Centre de réadaptation socioprofessionnelle des handicapés de Bambey. Cet établissement à dimension sous-régionale, construit sous le magistère du président Wade en 2003 et inauguré en 2014 par le Premier ministre d’alors, Aminata Touré, est en train de mourir de sa belle mort. Une situation que dénoncent les handicapés. Ils invitent le ministre de la Santé et de l’Action sociale a effectué un tour dans ledit établissement.

Boucar Aliou Diallo