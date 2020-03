Mbour a été le théâtre de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Présidée par le ministre de l’Intérieur, cette cérémonie a été l’occasion de mettre en branle le concept ‘’Un secouriste dans chaque famille’’, afin de minimiser les risques de pertes en vies humaines dans les accidents domestiques et les autres types d’accident.

Le ministre de l’Intérieur informe que son homologue de l’Education et la Croix-Rouge sénégalaise vont démarrer, prochainement, une phase test, dans certaines écoles, de formation des jeunes potaches pour mieux les outiller à intervenir dans des cas d’urgence extrême. Elle s’inscrit dans le programme d’instruction et de formation en secourisme qui inspire le thème choisi cette année par les pays membres de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC), pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Elle se tient le 1er mars, depuis 1990.

Pour lui, elle a un double objectif. ‘’Tout d’abord, elle vise à contribuer à la mise en place, par les Etats, de mesures et d’organisations propres à assurer la protection et l'assistance aux populations face aux risques de catastrophes naturelles et celles dues à l’homme. Ensuite, elle est l’occasion de sensibiliser les citoyens sur le rôle de la protection civile et d’aider les populations à mieux se préparer face aux catastrophes de plusieurs natures’’, indique-t-il.

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a profité de l’occasion pour livrer les ‘’résultats retentissants’’ de la protection civile de l’année dernière. Il souligne qu’il y a eu plus de sorties de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et de la Direction de la protection civile (DPC) que lors des années précédentes. ‘’S’agissant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sa montée en puissance, constatée depuis 2012, lui a permis d’atteindre, en 2019, un pique d’environ 41 000 interventions contre 36 838 en 2018, couvrant les incendies, secours aux victimes, assistance à une personne en danger et des opérations diverses’’. Le ministre de l’Intérieur ajoute : ‘’Concernant la DPC, ses activités ont valu à cette structure d’effectuer, en 2018 et 2019, respectivement 805 et 874 actions dont le but est de prémunir les populations contre les accidents de toute nature.’’

Pour preuve, le ministre indique que la DPC a installé, durant ces 4 dernières années, 1 461 paratonnerres et mené une série de campagnes de sensibilisation en ce sens.

Il assure que l’Etat va poursuivre ses efforts dans cette dynamique de renforcer la protection civile.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)