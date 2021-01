La chambre criminelle de Dakar a reconnu Soukèye Diop coupable du chef de coups et blessures volontaires, après avoir disqualifié le fait de tentative de meurtre qui lui était initialement reproché. Maïmouna Anta Fall a, elle, bénéficié d’un acquittement. Les deux dames ont été jugées, le 15 décembre 2020, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar.

La plaignante, Nogaye Niang, qui travaillait comme domestique chez la nommée Maïmouna Anta Fall, les avait accusées de l’avoir ligotée et malmenée, avant de la jeter au rez-de-chaussée. A la barre, la fille, qui est restée aphone durant trois mois, du fait de la gravité de ses blessures, avait expliqué : ‘’Alors que ma patronne Maïmouna Anta Ndiaye me frappait, ma collègue Soukèye Diop en a profité pour me tordre le bras et arracher mes mèches. Ensuite, elles m’ont ligotée et jetée par terre.’’

De leur côté, les deux accusées avaient chacune en ce qui la concerne balayé d’un revers de main les accusations portées à leur encontre. Tirant la couverture sur elle, Soukèye Diop avait déclaré que la jeune domestique, qui n’avait que 13 ans au moment des faits, a toujours été victime de maltraitance de la part de ses employeurs.

Malgré ses dénégations, elle a été reconnue coupable. En plus de sa peine ferme, elle doit allouer à la partie civile la somme de 10 millions de francs CFA pour dommages et intérêts.