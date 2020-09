Paul Pogba (27 ans, 22 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) à la Juventus Turin, c’est reparti pour un tour ! Le journal Tuttosport relance le dossier et affirme ce dimanche que le milieu de terrain français souhaite toujours quitter Manchester United pour retrouver son ancien club dans les prochains mois.

Malgré la récente arrivée de Donny van de Beek, ou la belle complicité du Tricolore avec Bruno Fernandes chez les Red Devils, Pogba aurait toujours l’intention de partir.

Le Français aurait même refusé, par l’intermédiaire de son agent Mino Raiola, une offre de prolongation avec le club mancunien au-delà de juin 2022. Une révélation à prendre avec des pincettes car après avoir connu une saison compliquée, le champion du monde voudra certainement se relancer en Angleterre.