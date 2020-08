Initialement revenu à la Juventus Turin pour se faire la main avec les U23, Andrea Pirlo a été nommé entraîneur de l’équipe première samedi suite au limogeage de Maurizio Sarri (voir ici). En attendant d’être présenté à la presse, l’Italien a écrit ses premiers mots en tant que coach des Bianconeri ce dimanche sur Twitter. "Je suis profondément heureux et fier de recevoir une telle estime et une telle confiance de la part de la Juventus. Je suis prêt à saisir cette fantastique opportunité !", a savouré l’ancien milieu de terrain qui a signé un contrat jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame.

…Sarri, son erreur initiale avec Ronaldo

Evincé samedi de son poste d’entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri a payé l’élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions et des performances peu convaincantes tout au long de la saison malgré le sacre en Serie A. Mais pas seulement. Ce dimanche, le Corriere della Sera révèle en effet que le mal était profond depuis quelque temps déjà entre l’Italien et son vestiaire. Et pour cause, Sarri s’y serait mal pris dès son arrivée l’été dernier. Face à l’insistance du directeur sportif Fabio Paratici, le technicien a en effet accepté d’aller rencontrer la star de l’effectif, Cristiano Ronaldo, directement sur son yacht pendant ses vacances.

A cette occasion, l’ancien coach de Naples aurait demandé au Portugais toutes ses préférences tactiques. Ce traitement de faveur a évidemment séduit CR7, mais il a eu du mal à passer auprès du reste du groupe, surtout que Sarri a ensuite annoncé aux joueurs qu’il comptait bâtir deux équipes : une centrée autour de l’ancien Merengue, l’autre lorsqu'il est absent. De quoi se mettre directement à dos une bonne partie de l’effectif.