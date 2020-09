C’est confirmé, malgré ses démarches pour obtenir un passeport italien, Luis Suarez (33 ans) ne signera pas à la Juventus Turin pendant ce mercato estival. Avant le match de Serie A contre la Sampdoria ce dimanche soir, le directeur sportif Fabio Paratici a assuré que le Barcelonais ne faisait plus partie des attaquants ciblés. "Suarez peut être écarté de cette liste, a confié le dirigeant à Sky Sport.

Le temps qu'il faut pour obtenir le passeport est plus long que la fin du mercato et dépasse la date à laquelle on doit donner la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. On a étudié cette piste quand elle nous a été proposée. Il pouvait obtenir la nationalité italienne donc on a évalué la possibilité de le recruter à temps. Ce n'est pas possible, donc il n'a jamais vraiment été proche." Retour à la case départ pour l’indésirable de Ronald Koeman, qui doit repartir à la recherche d’un point de chute.

…La Vielle Dame commence fort

Le champion en titre n’a pas raté ses débuts en Serie A. Opposée à la Sampdoria ce dimanche soir, la Juventus Turin s’est imposée (3-0) à domicile grâce à des buts de Kulusevski (13e), Bonucci (79e) et de l'inévitable Ronaldo (89e). Prochain rendez-vous pour les Bianconeri, ce sera dimanche prochain (18h45) sur le terrain de la Roma.