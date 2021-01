Encore buteur, l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans, 18 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) a été déterminant lors de la victoire de son équipe face à Naples (2-0) mercredi lors de la Supercoupe d'Italie. En conférence de presse après ce succès, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo a justifié le rôle de l'international portugais dans son dispositif.

"On a toujours considéré Cristiano Ronaldo comme l'un de nos deux attaquants. On joue toujours avec deux buteurs. On veut toujours l'avoir aussi frais que possible, car quand il reçoit le ballon vers la surface, il est souvent décisif. On connaît tous sa valeur. Quand on défend, je lui demande de rester plus au centre du terrain. Comme ça, il ne dépense pas son énergie à défendre", a expliqué le technicien italien. Une stratégie payante !