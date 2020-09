Auteur d'un doublé, l'attaquant Cristiano Ronaldo (35 ans, 2 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) a sauvé la Juventus Turin dimanche face à l'AS Roma (2-2) à l'occasion de la 2e journée de Serie A. Malgré ce nul, l'international portugais a affiché sa confiance pour la suite de la saison de la Vieille Dame.

"C'est le début du championnat, avec un nouvel entraîneur. Mais j'ai vu une équipe active, on était bien, je suis confiant pour l'avenir. Je crois que la Serie A se renforce bien, de l'Inter au Milan en passant par nous. C'est un championnat plus difficile que l'année dernière. Pirlo ? Il est encore tôt, mais on travaille avec le sourire, c'est important", a précisé Ronaldo au micro de Sky Sport Italia.