L’association Maison de l’oralité et du patrimoine restructure les espaces de Kër Leyti et modernise ses équipements audiovisuels, à travers le projet ‘’Dekku, Audiolabs’’. L’objectif est de pérenniser le travail autour de la conservation, de la vulgarisation et de la recréation des arts de l’oralité, de la scène et des savoirs du patrimoine immatériel.

‘’C’est, comme nous le faisions à la télévision TFM de Youssou Ndour avec le programme ‘Salle des profs’où nous organisons des cours à distance à tous les élèves du Sénégal via la télévision, depuis le 16 mars 2020’’, a expliqué le directeur de la structure Kër Leyti, Dr Massamba Guèye.

‘’Comme la Covid-19 a plombé nos prévisions, ‘Dekku audiolabs’consiste à mieux structurer Kër Leyti pour varier les espaces de diffusion du centre, mais aussi renforcer les équipements audiovisuels pour permettre aux artistes, aux jeunes et aux enfants de la chorale de reprendre leurs activités, même à distance, après une mise à niveau de Kër Leyti’’, poursuit-il. Ainsi, le projet vise à doter à ladite structure des moyens techniques pour diffuser en live et travailler à distance pour toutes les productions et en simultané dans les autres espaces du centre et sur les plateformes numériques.

Selon les porteurs du projet, ce processus nécessite une capacitation du jeune personnel bénévole de Kër Leyti et sa réorientation vers de nouveaux métiers techniques. Ainsi, il est prévu la formation de dix jeunes en régie et caméra, en son et lumière.