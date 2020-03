La chasse aux trafiquants de faux médicaments, par la douane sénégalaise, est sans répit. Les soldats de l’économie, dans le cadre de leur opération ‘’Na Set’’, ont mis la main sur des corticoïdes et divers autres médicaments d’une valeur totale de 37,500 millions de francs CFA. La saisie a été faite par la Brigade mobile des douanes de Kaffrine, vendredi dernier.

Selon un communiqué de la douane, c’est au niveau du barrage douanier, à l’entrée est de Kaffrine, à bord d’un véhicule de type Mitsubishi L200 immatriculé au Sénégal, que la marchandise a été découverte. D’après le document, le trafiquant s’est voulu fin stratège, en dissimulant les médicaments dans un chargement de produits cosmétiques. C’était sans compter avec le flair des agents de la douane qui n’ont pas tardé à déjouer le stratagème. Une fouille minutieuse a permis de découvrir une grande quantité de produits pharmaceutiques dont des corticoïdes cachés dans les fauteuils et cavités dudit véhicule.

En moins de trois semaines, plusieurs saisies de faux médicaments, pour une somme de plus de 122 millions, ont été faites.

Par ailleurs, le même document renseigne que les actions de recherche et de répression contre le trafic de chanvre indien ne connaissent aucun répit. C’est ainsi que la Brigade mobile des douanes de Koungheul, toujours dans la Subdivision des douanes de Kaffrine, a saisi, durant la même période, 76,5 kg de chanvre indien sur un véhicule de type Peugeot 605, en provenance de Tambacounda. La valeur de la marchandise et du moyen de transport est estimée à 12,180 millions de F CFA. Trois individus ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice, dans le cadre de cette opération. ‘’Ces opérations de lutte contre l’importation en contrebande de produits prohibés contribuent à la sécurisation des populations, à la sauvegarde de leur santé, à la protection de l’économie nationale et à la défense du pays contre la criminalité transfrontalière organisée. La douane sénégalaise en appelle à la collaboration des populations, des leaders d’opinion et des mouvements citoyens’’, révèle la note.

CHEIKH THIAM