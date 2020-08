La commune de Kafountine souhaite se moderniser pour être plus attractive. En effet, malgré ses nombreuses potentialités naturelles et économiques énormes, elle peine à se départir de sa ruralité. Les défis sont nombreux.

Pour renverser cette tendance, les autorités municipales ont décidé d’orienter leurs actions dans la réalisation d’équipements et d’infrastructures marchands qui répondent aux conditions d’hygiène, de sécurité et à sa vocation touristique. Selon le maire Nfansou Victor Diatta, ‘’cette option s’inscrit en droite ligne de la politique d’élargissement de l’assiette fiscale, mais également de l’attractivité territoriale’’.

Ce qui fait que, depuis quelque temps, des stations d’essence, des boulangeries modernes, des lampadaires solaires, des restaurants neufs forment le décor de la commune. La dernière réalisation sur fonds propres est un marché moderne dont le montant s’élève à 30 millions de F CFA, en attendant la construction très prochaine d’un centre commercial. La mise sur pied de ces infrastructures participe également à cette volonté des autorités communales de faire de Kafountine une ville attractive.

A l’occasion de l’inauguration du marché, le 24 juillet dernier, le maire a annoncé, par ailleurs, le projet d’alimentation des îles en eau potable, l’aménagement, en collaboration avec la Sapco, de la station balnéaire de Kafountine et celle d’Abéné, toutes adossées à l’océan Atlantique, ainsi que la création d’un port en eau profonde à Kafountine. Il faut rappeler que les communes de Kafountine et de Djimbéring, respectivement dans les départements de Bignona et d’Oussouye constituent les principales destinations touristiques de la Casamance.