Peut-on s’attendre à une annulation du Kazu Rajab, après cette rencontre entre Serigne Basse Badou Khadre et Abdoulaye Diouf Sarr ? On ne saurait répondre par l’affirmative pour l’instant. Ce qui est sûr, pour le moment, est que le comité d’organisation n’envisage pas cette possibilité. Le coordonnateur dudit comité, El Hadj Fallilou Ndiaye, dit mesurer la ‘’gravité de la situation’’. Mais n’est pas pour autant pour une annulation ou rapport de ce magal. ‘’Nous laissons tout entre les mains de Serigne Fallou Mbacké, a-t-il déclaré avec insistance.

Les médecins, en collaboration avec les autorités municipales et territoriales de la localité, ont déjà pris les mesures nécessaires pour protéger les pèlerins de cette maladie’’. Dans ce sens, des kits contenant des désinfectants pour se prémunir de la Covid-19 ont été distribués. ‘’Nous demandons aux populations de Touba et environs, et surtout aux pèlerins, de respecter à la lettre les consignes données et les mesures de prévention déjà prises par les autorités médicales.

Il faut qu’elles se lavent bien les mains et éviter certains contacts’’, a recommandé El Hadj Fallilou Ndiaye. Dans ce sens, il a lancé un appel au ministère de tutelle pour un renforcement des moyens des médecins de Touba, pour mieux faire face à cette situation. Il y a quelques jours déjà, le médecin-chef de Touba, qui soutenait qu’il n’y avait pas lieu de reporter le Kazu Rajab, disait : ‘’Nous ferons de sorte que le Kazu Rajab ne soit pas un évènement qui va propager le virus. Certains disent qu’il faut renvoyer l’évènement, mais je dis qu’il est bien possible de le tenir, mais en renforçant le dispositif mis en place.’’