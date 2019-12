La douane sénégalaise a mis fin à une entreprise de pillage de ressources minières dans la région de Kédougou. Sept personnes ont été interpellées à cet effet et mises à la disposition du Parquet.

Gros coups de filets de la douane sénégalaise dans le Sud-Est du pays. Les soldats de l’économie ont procédé en fin de semaine dernière, à l’arrestation de 7 individus de nationalité étrangère, pour importation en contrebande de machines, utilisation frauduleuse d’engins mécaniques et exploitation clandestine de minerais. Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la douane parvenue hier à EnQuête, lesdits individus ont, par leurs soins, aménagé un site d’orpaillage clandestin sur la berge de la Falémé à hauteur du village de Guémédié, situé dans la commune de Médina Baffé, département de Saraya, dans un triangle non loin des frontières avec la Guinée et du Mali, dans la région de Kédougou).

Sous la supervision du chef de subdivision, Mamadou Saliou Diallo, les agents de la Brigade mobile de la douane de Kédougou ont mené cette opération durant la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 décembre 2019. Le lendemain, en milieu de journée, dans le site d’exploitation dénommé ‘’Sekola’’, les éléments ont saisi du matériel composé notamment d’une pelleteuse excavatrice et de 18 dragues servant à l’exploitation d’or. ‘’Cette activité illégale d’exploitation de minerais constitue une atteinte grave au patrimoine national. Les personnes interpelées utilisent des produits nocifs, ce qui constitue un réel danger pour l’environnement et les populations d’autant plus que lesdits produits se retrouvent dans les eaux du fleuve et dans les terres environnantes, détériorant du coup leur qualité’’

Après leur arrestation par les éléments de la Brigade mobile de la douane de Kédougou, les sept prévenus ont été déférés au parquet de ladite localité, au terme de leur période de garde à vue. Ce dernier va poursuivre l’enquête en relation avec ses agents et les services habilites à évaluer le préjudice environnemental et minier subi jusqu’ici.

CHEIKH THIAM