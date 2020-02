Un Malien, un Sénégalais et un Burkinabé ont été arrêtés, hier, à Kédougou, avec 1,444 kg d’or brut d’une valeur de 33,22 millions de francs CFA.

La brigade mobile des douanes de Kédougou a saisi, hier, 1,444 kg d’or brut, d’une valeur de 33,22 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée sur un bus immatriculé au Mali en partance pour Bamako, via le corridor Sud. Cette opération, selon un communiqué du Bureau des relations publiques des douanes sénégalaises parvenu hier à ‘’EnQuête’’, entre dans le cadre des opérations d’envergure de surveillance et de contrôle effectuées dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens, de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, de la lutte contre la criminalité environnementale et faunique, et de la lutte contre la fraude dans leurs zones de compétence.

L’opération a permis de mettre la main sur 3 personnes dont un Malien, un Sénégalais et un Burkinabé. La procédure suit son cours. Selon toujours la note, l’opération de livraison surveillée a été réussie grâce à une synergie d’action entre la brigade mobile des douanes de Kédougou et celle de Saréya, sous la supervision du parquet de Kédougou. D’après toujours le document, les agents de la subdivision de Kédougou avaient intercepté, le jeudi 6 février dernier à 1 h du matin, une livraison de 135 kg de cyanure, un produit hautement toxique, utilisé dans les sites d’orpaillage. Le cyanure était conditionné dans des sacs entreposés au fond d’un camion frigorifique.

En plus des infractions douanières relatives à l’introduction frauduleuse de ces produits, les personnes qui s’adonnent à ce trafic commettent également des délits environnementaux et sanitaires. La douane apporte ainsi sa contribution à la protection de l’environnement et à la sauvegarde des écosystèmes et des ressources nationales.

