Kef Keffie, de son vrai nom Magaye Mbao, est ingénieur de son et directeur artistique (DA) dans le label Diegui Rails Records. Il a collaboré avec plusieurs artistes de renoms dont Paco Briz, Abiba, One Lyrical, Hakill, pour ne citer qu’eux. Il a aussi travaillé dans Open Doors, un projet du label, avec des artistes connus comme Rex T, Baryo, OMG, Mamy Victory, etc. Kef Keffie trouve son métier à la fois passionnant et stressant.

Magaye Mbao de naissance, Kef Keffie est un auteur-compositeur, ingénieur de son et directeur artistique sénégalais. Il a fait ses débuts en tant qu’assistant technicien de studio en 2003, à Technics Baye, un label de production qui se trouvait alors aux Parcelles-Assainies. Puis en 2004, il rejoint Ghetto Records où il renforça ses capacités en son et en direction artistique. Ce n’est qu’en 2007 qu’il a dû quitter Ghetto Records pour rejoindre Diegui Rails Records, un label situé à Pikine Guinaw Rails. Et depuis, il ne cesse de montrer son potentiel sur tous les styles et formes de musique, car il ne fait pas que composer des instrumentales hip-hop, mais tous les genres (pop, techno, country, acoustic, afro, ambiant, etc.).

C’est à Diegui Rails Records qu’il va se faire un nom dans l’industrie du hip-hop sénégalais, car adulé et respecté presque par tous les artistes avec qui il a eu à collaborer. Kef Keffie veut apporter sa pierre à l’édifice de la musique sénégalaise. Son métier, bien que ‘’stressant’’, il le trouve passionnant. Car ‘’on forme, on rectifie, on redonne aux artistes d’autres directions musicales afin de leur faire surpasser leurs limites, en les aidant à sortir de leur zone de confort’’, apprécie-t-il. Stressant, car ‘’c’est un métier qui ne vous donne aucun répit. Il faut dire qu’on est h24 dessus et avec la multiplicité des artistes et de leurs styles, il faut s’adapter à toutes sortes d’humeur afin de pouvoir travailler avec eux’’.

Kef Keffie a réussi son pari. Il donne aux artistes des souffles nouveaux. Il les aide à construire leur univers et les met dans les dispositions les plus adéquates. Il leur montre également la bonne voie à suivre. ‘’J’aide les artistes à avoir d’autres visions, plus de motivation et je leur montre le chemin vers le summum’’, dit-il. Bref, ce DA pousse les artistes à réveiller leur puissance intérieure. Son fil conducteur ? ‘’Ce que je fais sortir de l’artiste, ce n’est pas le talent, parce qu’il en a déjà, mais c’est plutôt le potentiel, car ce dernier peut sommeiller en lui sans qu’il le sache’’.

Sur ce, il a su installer une relation de confiance entre lui et ses collaborateurs, rendant ses collaborations ‘’excitantes’’, ‘’constructives’’ et satisfaisantes’’ ! Parlant de cette relation avec les musiciens, il dit : ‘’Ils m’écoutent, me font confiance et moi je crois en eux. Et cette alchimie a toujours été rentable, car ils m’ont pratiquement tous apporté un trophée.’’ Kef Keffie a travaillé avec pas mal d’artistes de renom au Sénégal. Parmi eux, il y a Fuk N Kuk, Aroo, Bril Fight 4, Gotal, Guigui, Admow, Zending Klam Saaba, One Lyrical, Hakill, Paco Briz, Abiba pour ne citer qu’eux. Il a travaillé dans Open Doors, un projet du label, avec des artistes connus comme Rex T, Ngaaka Blindé, Baryo, Da Blessed, Ada Kanibal, OMG, Mamy Victory, etc.

