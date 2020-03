L’absence d’un père peut avoir des conséquences insoupçonnées. La psychologue-conseillère Khadidiatou Gassama les évoque dans cet entretien.

Quel impact peut avoir l’absence d’un père dans la vie ?

L’individu a besoin, dans le cadre de la socialisation, de ses deux parents. Chacun d’eux à des rôles à jouer socialement, pour que l’enfant puisse intégrer les normes sociales. Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule sorte d’absence. Certaines sont physiques, où le papa a tendance à s’absenter pour des raisons professionnelles ou médicales, comme cela peut être aussi des cas de divorce. Il y a également une absence que je qualifierai d’émotionnelle ou de sociale, avec un papa qui est présent à la maison, mais qui ne joue pas son rôle, c’est-à-dire ne s’implique pas dans l’éducation.

Chaque culture a des normes fixées par rapport aux rôles assignés aux parents, qu’ils soient hommes ou femmes. On s’attend à ce que la maman s’occupe du bien-être de la famille, la materne, alors que le papa est perçu comme celui qui apporte la sécurité physique ou financière ; il représente aussi l’autorité. Ces deux formes d’absences physiques ou émotionnelles peuvent aussi avoir un impact sur la vie de l’enfant. A la naissance, les bébés ne font pas la différence entre eux et leurs mamans, et s’accrochent à elles dès les premières heures de la vie. Dans le processus de la socialisation, il arrive un moment où on commence à faire intégrer à l’enfant des interdits et ça débute par le sevrage qui est la première rupture. Il ne dort plus peut-être avec la maman ou le papa. Dans la représentation de l’enfant, il voit le papa comme celui qui s’interpose dans sa relation avec sa maman. En grandissant, le papa sera là pour jouer le rôle de ‘’police’’, il sera la figure de l’interdit.

Une mère peut-elle ou doit-elle jouer le rôle du père ?

Quand le papa n’est pas là, cette rupture ne peut pas être faite. La mère et l’enfant sont dans le même moule. La maman a parfois du mal à se départir de son rôle pour jouer celui de l’autorité. Une femme est censée être une maman d’abord, ensuite assurer la sécurité de l’enfant et imposer de l’autorité. A la longue, elle sera comme une personne qui se dédouble. Ce n’est pas évident, sur le plan émotionnel, pour une maman qui doit jouer à cette politique du bâton et de la carotte en même temps. A priori, ce n’est pas évident, mais il y a certaines qui y arrivent à peu près. Mais tout dépend également de l’environnement dans lequel ils évoluent. L’absence d’un père peut être palliée par la présence d’un oncle où un ami du papa qui peut remplacer la figure paternelle, et ça vaut mieux que rien.

Les femmes croient souvent que s’occuper de l’enfant, c’est lui donner à manger, l’amener à l’école, lui prodiguer des soins de santé, alors qu’il a toujours besoin d’une présence paternelle.

Quels sont les risques liés à l’évolution de l’enfant ?

Ces enfants auront souvent, plus tard, des problèmes à respecter l’autorité, que ce soit dans la famille où en milieu professionnel. L’enfant peut également avoir un manque de confiance en soi, car il est habitué à être tout le temps dans les jupes de la maman, il est super protégé et finit par perdre en autonomie. Cela peut également engendrer des gens qui stressent, qui paniquent très vite et ont peur d’être abandonnés à leur tour ou de s’attacher, au risque d’être abandonnés.

Pour une fille, elle va chercher un conjoint qui va remplacer le papa. Une femme qui éduque seule un garçon risque également d’inhiber la personnalité masculine de cet enfant. On va essayer de le modeler pour qu’il soit calme, doux.

Qu’est-ce qui peut pousser un homme à tourner le dos à ses enfants, après le divorce ?

Tout dépend de la nature des divorces. A priori, on ne peut pas comprendre comment quelqu’un peut mettre au monde un enfant et s’en aller. Il y a des cas de divorce tellement compliqués qui passent par les tribunaux, il s’ensuit des choses désagréables, au point que ces deux parents soient en de mauvais termes et préfèrent prendre leur distance, de tel sorte qu’il n’y a plus de communication autour de l’enfant. Les parents peuvent être séparés et avoir la bonne politique d’éducation. Pour éduquer un enfant, il faut une vision d’ensemble, même quand on est marié et qu’on ne voit pas l’éducation des enfants de la même manière, on risque d’échouer.