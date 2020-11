Khadir Mbacke - Dangote 

Le feuilleton judiciaire opposant les héritiers de Serigne Abdou Khadir Mbacké au président-directeur général de Dangote, El Hadj Aliko Dangote, et certains de ses collaborateurs, est loin de connaître son épilogue.

En effet, devant être vidé hier, les juges de la première chambre correctionnelle ont ordonné la suspension des poursuites, jusqu’à ce qu’intervienne une décision du doyen des juges d’instruction. Les magistrats ont également ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal correctionnel.

Pour rappel, les héritiers avaient servi deux citations à Al Hadj Aliko Dangote, Roger God Smith, Lucas Erick Haelterman et Astou Mbaye. Il leur est reproché les chefs d’association de malfaiteurs, entrave aux droits d’association, participation aux assemblées, faux et usage de faux, vol, escroquerie et complicité de ces faits.

...Lorsque la première affaire avait été appelée, le juge correctionnel avait ordonné le sursis à statuer, car la même affaire est pendante au cabinet du doyen des juges. Pour la seconde procédure plaidée le 15 septembre dernier, les prévenus sont accusés d’avoir illégalement sorti Serigne Khadir Mbacké de l'actionnariat de la société, alors qu’il détenait 10 % des actions.

En sus de cela, Dangote et Cie sont également accusés d’avoir changé la forme sociale de Dangote Industrie Senegal, passée d'une société anonyme avec administrateur général, à une société anonyme avec Conseil d'administration. Par la même occasion, ils en ont profité pour renommer l’entreprise. Pour réparation du préjudice, les héritiers réclamaient une provision de 5 milliards de F CFA. Jugeant cette procédure abusive, les conseils de Dangote ont réclamé, eux aussi, au titre de demande reconventionnelle, la somme de 1,5 milliard de F CFA, soit 750 millions de F CFA pour chacun des prévenus.