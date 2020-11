Le préfet de Kolda, Diadia Dia, rappelle que l’arrêté de 2018 interdisant la sortie du ‘’kankourang’’ et de toutes activités liées à cette manifestation, est encore en vigueur. Il somme ceux qui sortent le génie tutélaire d’arrêter.

A Kolda, ceux qui croyaient que le ‘’kankourang’’ peut désormais reprendre du service dans les rues de la commune, se trompent lourdement. Le préfet du département de Kolda a publié, hier, un communiqué pour préciser aux habitants que l’arrêté n°552 en date du 2 novembre 2018, qui interdit la sortie de ce génie tutélaire, est toujours en vigueur.

Toutefois, il précise, dans la note, que ‘’des dérogations sont souvent apportées aux acteurs culturels qui en expriment le besoin (par correspondance adressée à l’autorité préfectorale) afin de leur accorder la possibilité d’organiser des séances de lavages, mais sans le ‘kankourang’’’.

En termes clairs, les organisateurs des cérémonies de ‘’lavages’’ qui se font actuellement dans certains quartiers de la commune de Kolda avec le ‘’kankourang’’, ne respectent pas les dispositions de l’arrêté interdisant la sortie de ce génie protecteur. C’est pourquoi le préfet Diadia Dia a tenu à rappeler aux populations que ‘’toute sortie de ‘kankourang’ sans autorisation administrative est passible des peines prévues par les lois et règlements’’.

Mais cette décision plonge Kolda dans un silence assourdissant de colère. Les populations qui s’attendaient à une très belle communion sont partagées entre profonde désolation et frustration. Kolda ne vibrera donc pas au rythme du ‘’diambadong’’, danse sacrée qui accompagne les initiés à leur entrée et à leur sortie, et qui fait aussi danser le ‘’kankourang’’.

Les raisons de l’interdiction

Les multiples incidents qui se sont produits dans la commune de Kolda, en l’espace d’un mois en 2019, sont à l’origine de cette mesure. Le 15 octobre de la même année, le ‘’kankourang’’ avait agressé un taximan, avant de briser le pare-brise de son véhicule. Les vitres du véhicule du gouverneur avaient également été cassées, sans compter les actes de vandalisme et d’agression notés çà et là.

Suite à ces actes d’incivisme, trois jeunes avaient été arrêtés par la police. Déférés au parquet, deux ont été relaxés, tandis que le supposé ‘’kankourang’’ avait été condamné à un mois de prison.

Compte tenu de ces menaces de troubles à l’ordre public, le préfet de Kolda invite toutes les autorités et les populations à se conformer à sa décision.