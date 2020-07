Une opération de sécurisation menée par plusieurs entités des forces de défense et de sécurité à Kolda, a permis de mettre la main, avant-hier samedi, sur trois individus en possession de 24 peaux de léopard.

Sous la supervision du procureur de la République de Kolda, une équipe mixte, composée d’agents et d’éléments des parcs nationaux, de policiers du commissariat central de Kolda, d’éléments de la brigade de la gendarmerie territoriale appuyés par le projet Eagle-Sénégal et la brigade de gendarmerie de ladite localité ont procédé, avant-hier samedi, en fin de matinée, à l'interpellation de trois présumés trafiquants de faune en possession de peaux de léopard, une espèce intégralement protégée et menacée de disparition.

Selon nos informations, au total, 24 peaux ont été saisies sur le principal prévenu. Toutes les peaux, confient nos sources, d'après les résultats des premières enquêtes menées, proviendraient du parc de Niokolo-Koba.

Dans ce lieu, précisent nos sources, l’un des présumés trafiquants y exerce illégalement la chasse, depuis plus de 30 ans. Une perquisition menée par la brigade territoriale de la gendarmerie dans leurs domiciles n’a pas permis de retrouver des objets de chasse, à savoir le fusil et les munitions. Lors de leur interpellation, soufflent nos interlocuteurs, l’un des prévenus a tenté de fuir, tout en résistant longuement à son interpellation. Ce qui a causé une blessure légère au lieutenant des parcs nationaux qui a été acheminé à l'infirmerie militaire de Kolda pour des soins.

Les trois présumés trafiquants sont actuellement entendus à la brigade territoriale de la gendarmerie de Diaobé où ils sont placés en garde à vue. L’enquête permettra d’en savoir davantage sur l’étendue des dégâts et les ramifications de ce trafic de faune sauvage.

En effet, selon des experts, tous ces animaux sauvages sont intégralement protégés au Sénégal par le Code de la chasse et de la faune, mais aussi par la Convention de Washington régissant leur commerce international. Ils sont gravement menacés de disparition ou d'extinction totale, si leur abattage et commercialisation illégaux ne sont pas rigoureusement contrôlés et sévèrement sanctionnés.

CHEIKH THIAM