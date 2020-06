Face à la crise sanitaire, les hommes politiques de Kolda ont cessé leurs querelles et leurs guéguerres de positionnement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Pour eux, la lutte contre cette crise sanitaire n’est pas celle du seul secteur de la santé. Elle nécessite l’implication de tous. Ainsi, pour vaincre cette épidémie, ils sensibilisent et appuient en matériels et en denrées alimentaires les populations régionales, la région médicale et les comités de gestion de la pandémie du coronavirus.

A quelques mois des élections législatives, la question des investitures ne fait aucun débat dans la région de Kolda. Les hommes politiques ont enterré la hache de guerre. Coronavirus oblige. Face à cette crise sanitaire, ils affûtent leurs armes pour lutter contre la pandémie. Pour eux, la lutte contre cette épidémie n’est pas celle du seul secteur de la santé. Elle nécessite l’implication de tous.

Conscient de cela, Sanoussy Diakité, responsable politique de l’APR, a tendu la main au maire de la commune de Kolda pour la confection de masques destinés aux populations. ‘’La confection des masques est une opportunité pour nos artisans de rentrer dans une confection aux normes qui crée de la valeur au niveau local et qui peut même positionner le Sénégal dans la sous-région, en termes de confection de masques. Parce que vous savez qu’on avait eu, il n’y a pas longtemps, la guerre des masques entre les grandes puissances’’, déclare Sanoussy Diakité.

L’ancien directeur général de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP) de poursuivre : ‘’Si, au Sénégal, on développe une capacité de production de masques qui répondent aux normes, c’est sûr que notre pays va se positionner. C’est pourquoi je tends ma main au maire de la commune de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, pour offrir mon service gratuitement et engager une grande offensive de confection de masques par nos tailleurs locaux, mais que ces masques-là répondent aux normes.’’

La municipalité accepte la proposition

Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Abdoulaye Bibi Baldé, l’édile de la commune de Kolda, a accepté l’offre. ‘’C’est une excellente proposition. D’ailleurs, j’ai tenu à l’appeler pour lui signifier mon admiration. Et c’est comme cela qu’on doit travailler. Il a proposé volontairement son accompagnement à nos tailleurs, dans le cadre de la formation et dans le cadre d’une production de masques normalisés’’, dit-il.

Le directeur de La Poste dit avoir accueilli ‘’cette proposition avec joie et enthousiasme. D’ailleurs, je l’ai mis en contact avec le président de la chambre des métiers pour qu’ils voient ensemble comment organiser nos tailleurs et les accompagner pour une production de qualité. C’est une marque de solidarité que je salue à sa juste valeur’’.

La mairie veut offrir 20 mille masques aux Koldois

Dans cet élan, la municipalité compte offrir à la population 20 mille masques pour se protéger de la pandémie. Dans un premier temps, le maire entend confectionner 10 mille masques qu’il mettra à la disposition des cibles, notamment les élèves, dans une perspective de la reprise des cours ce 25 juin. Puis, d’autres cibles au niveau du marché central, les lieux publics qui drainent beaucoup de monde, vont bénéficier prochainement des 10 mille masques qui restent.

Mame Boye Diao met 85 mille masques…

Pour aider les élèves et les enseignants à se protéger de la maladie à coronavirus, le directeur des Domaines, El Hadj Mame Boye Diao, par ailleurs responsable politique de l’APR à Kolda, promet à la région 85 mille masques. ‘’Puisqu’on doit apprendre à vivre avec la maladie à coronavirus, il revient à nous autres responsables politiques d’accompagner le personnel enseignant et le ministère de l’Education nationale. Il ne faut pas qu’on rate cette étape. Parce que la région de Kolda est une zone pluvieuse’’, soutient-il.

D’après lui, il y a beaucoup de besoins que les autorités éducatives ont exprimés en matière de masques, de gels, entre autres outils de prévention contre la maladie. ‘’Donc, nous allons prendre en compte cette question-là et je promets que Kolda ne manquera pas du matériel qu’il faut pour pouvoir faire face à la pandémie’’, affirme-t-il.

Pour cela, il a souhaité un partenariat avec les tailleurs locaux. ‘’Parce que le besoin, aujourd’hui, en masques pour les élèves de la région de Kolda, est de 85 mille masques. Si on peut les trouver avec les tailleurs locaux, je suis disposé à les payer, afin de mettre les élèves de Kolda et leurs enseignants dans de bonnes conditions d’enseignement et d’apprentissage’’, martèle-t-il.

Le PDS sensibilise les populations sur les dangers du coronavirus

Selon Ndiogou Dème, Secrétaire général de la fédération départementale PDS de Kolda, le parti libéral sensibilise la population pour lutter contre le coronavirus. Qui ‘’n’est pas une maladie du gouvernement, ni du pouvoir encore moins de l’opposition. C’est une maladie démocratique qui n’épargne ni les riches ni les pauvres. Nous vivons avec beaucoup de souffrances’’, dit-il.

Le patron de l’opposition à Kolda de poursuivre : ‘’Nous aidons dans la mesure du possible, avec nos moyens du bord, pour apporter un appui en matériels et en denrées aux populations. Mais aussi en sensibilisant les populations au respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires et les autorités étatiques. Parce que la lutte contre cette maladie n’est pas seulement l’affaire de l’Etat. C’est l’affaire de tous’’.

Ce n’est pas tout. Les hommes politiques jouent également leur partition dans la distribution des vivres aux populations de la région de Kolda, mais aussi et surtout appuyer en matériels la région médicale et les comités de gestion de la pandémie du coronavirus.

EMMANUEL BOUBA YANGA