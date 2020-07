La mairie de Kolda a entamé, ce jeudi 2 juillet, une opération de déguerpissement des voies à travers toute la ville, chassant, très tôt le matin, avec l'aide de la police, tous les commerçants occupant, avec leurs étals, les artères principales et les domaines publics de la ville.

Il était difficile de circuler dans les rues de la commune de Kolda, notamment les voies autour du marché central. Automobilistes, piétons, vendeurs ambulants, motocyclistes, vendeuses de légumes se disputaient les voies. Cela créait de grands bouchons. Ne pouvant plus tolérer ce désordre, les autorités municipales et le préfet, avec le concours de la police, sont passés à l’acte, ce jeudi 2 juillet, après plusieurs sommations de déguerpissement adressées aux commerçants du marché central.

Ainsi, pousse-pousse, vendeuses de légumes et autres personnes occupant illégalement les trottoirs ont été déguerpis, après le déploiement de plusieurs forces de l’ordre pour bunkariser le marché central, afin de permettre aux bulldozers de faire tranquillement leur travail. De ce fait, l’opération s’est déroulée sans incident majeur.

Interrogé, le premier adjoint au maire, Daouda Sidibé, a expliqué que la mairie va tenir un point de presse pour permettre au maire de mieux expliquer les choses. En attendant, un conseiller municipal ayant requis l’anonymat a tenu à apporter sa compassion aux déguerpis. ‘’Ce n'est pas de la méchanceté. Nous savons que votre commerce vous permet de nourrir vos familles et d’assurer l'éducation de vos enfants. Mais ce n'est pas pour autant que la ville doit s'installer dans un désordre’’.

Pour lui, cette opération est normale et vise à rendre la ville propre, belle, accueillante et agréable à visiter. Il déplore les occupations anarchiques et illégales des domaines publics qui rendent inaccessibles certaines voies et créent une insécurité totale.

Notre interlocuteur a indiqué qu’après le marché, une autre étape sera franchie. La mairie va mettre de l’ordre dans certaines concessions. Les propriétaires qui ont fait des extensions devant chez eux n’ont qu’à se préparer à recevoir les bulldozers. Ceux qui déversent les eaux usées dans les rues devront aussi changer d’attitude. La municipalité, en tant que collectivité décentralisée, est prête à poursuivre l'’’Opération ville propre’’ initiée par le gouvernement, pour restaurer l'ordre et la propreté dans la ville.

‘’C'est une question de rigueur. Si nous la respectons, nous serons tous à l'aise’’, a affirmé notre source qui souligne ‘’le maire est soutenu par la population qui n'oppose aucune résistance’’.

En outre, les élus municipaux ont affirmé que ‘’le second volet de l'opération de déguerpissement concernera la divagation inadmissible des animaux sur la voie publique’’. Ils ont rassuré les populations que l'opération de décongestion des voies va se poursuivre jusqu'à la libération définitive des artères. Et sera suivie par les forces de l'ordre qui veilleront à sa pérennisation, en vue de rendre la ville de Kolda propre.

NFALLY MANSALY