La reprise des cours prévue le 2 juin suscite l’inquiétude des syndicats d’enseignants de la région de Kolda. Ils évoquent les risques de contamination du coronavirus dans les établissements, faute de mesures de prévention et de dispositifs sécuritaires mis en place par l’Etat.

Les enseignants koldois sont impatients de retrouver leurs élèves. Mais leurs syndicats ne cachent pas leurs inquiétudes. Ils ne sont pas rassurés par le dispositif mis en place par l’Etat. Pour le secrétaire général du SELS/Authentique de Kolda, Saloum Sonko, ‘’il y a des centaines d’enseignants qui sont hors de la région de Kolda et qui sont coincés à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Kaolack et autres régions du Sénégal. Il y a aussi certains élèves qui sont hors de la région du Fouladou’’. Dans la commune de Kolda, certains collèges et écoles élémentaires de la commune de Kolda ne sont ni nettoyés ni désinfectés. ‘’J’ai eu de l’amertume en constatant, après avoir visité plusieurs établissements de la commune de Kolda, que beaucoup d’écoles élémentaires et collèges n’ont pas reçu la visite des agents du service d’hygiène. Et si les écoles ne sont pas nettoyées et désinfectées, une reprise des cours ne sera pas possible’’, prévient Saloum Sonko.

Le secrétaire général du Saems et représentant du G7 à Kolda, Waly Diatta, déclare qu’il y a d’autres inquiétudes qui planent sur cette reprise. Il doute sérieusement qu’une réouverture soit possible. ‘’Car, regrette-t-il, les élus locaux sont à l’étape de démarrage du dispositif. En les entendant parler, on se demande si tous les établissements de Kolda pourraient disposer de kits sanitaires et du matériel de prévention d’ici le 2 juin. Cela prouve nettement que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise normale des cours’’.

Selon les syndicats d’enseignants de Kolda, la date du 2 juin est largement prématurée, au regard de la capacité de maitrise actuelle du risque sanitaire affichée par le ministère de l’Education nationale. Pour eux, la mise en œuvre doit être concertée entre enseignants, représentants des parents d’élèves et élus locaux. ‘’Si les mesures sanitaires ne peuvent pas être mises en œuvre, si les masques ne sont pas fournis aux enseignants et aux élèves, aucune ouverture ne pourrait avoir lieu le 2 juin’’, indiquent-ils.

Kolda face à une absence d’amphithéâtres et déficit d’enseignants

Autres problèmes soulignés par Saloum Sonko du Sels/Authentique, c’est l’absence de grandes salles dans des établissements et le déficit criard d’enseignants, surtout en philosophie et dans les matières scientifiques. Pour lui, le seul établissement qui a une grande salle qui pourrait contenir un nombre assez important d’élèves tout en respectant la distanciation physique, est le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda.

‘’Vous allez au lycée de Bouna Kane, il n’y a pas de salle de conférence. Vous allez au lycée de Saré Yoba Diéga ou de Guiro Yéro Bocar, il n’y a même pas l’ombre d’une salle de conférence. Donc, il y a véritablement problème’’, soutient-il.

Le secrétaire général du Saems et représentant du G7 Kolda, Waly Diatta, évoque la question de la suspension des cours d’éducation physique et sportive. Il se demande quel sort sera réservé à ces candidats, si cette suspension qui est provisoire se pérennise. ‘’Quelle note sera attribuée à ces élèves candidats ?’’, s’interroge M. Diatta.

Par ailleurs, la sphère syndicale n’est pas la seule à s’inquiéter d’une reprise mardi prochain. Plusieurs parents d’élèves ont fait part de leurs craintes liées à la pandémie du coronavirus.