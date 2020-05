La Covid-19 s’est invitée à la prière de la Korité. Le khalife général des mourides a demandé aux musulmans de ne pas paniquer et de ne guère céder à l’affolement.

La distanciation sociale, le port du masque, l’utilisation de gel antiseptique, bref le respect des mesures barrières édictées par le personnel médical, a été scrupuleusement respecté par les nombreux fidèles qui ont sacrifié à la prière des deux Rakas de la Korité 2020, à la grande mosquée de Touba. Le khalife général des mourides, qui avait à ses côtés plusieurs dignitaires mourides, s’est adressé aux fidèles musulmans. Serigne Mountakha Mbacké leur a rappelé que la Covid-19 est certes une malédiction, mais c’est Dieu qui l’a envoyée sur terre. Il considère que c’est à eux de changer leurs comportements et de revoir leur approche spirituelle.

‘’Tout est du ressort de Dieu. Par conséquent, il faut qu’on laisse tout entre les mains de Dieu. Il nous faut avoir confiance en notre Créateur, parce qu’il sait ce qu’il y a de mieux pour nous et ce qu’il nous faut’’, a-t-il dit.

Pour Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ‘’ce virus est une créature divine à qui une mission a été confiée. Il partira comme il est venu, quand sa mission sera terminée’’. Il n’a pas manqué de recommander aux musulmans de ne pas céder à l’affolement. ‘’Le monde est certes secoué. La vie est certes difficile à cause de ces péripéties, mais tout cela ne devrait nullement nous empêcher de nous concentrer sur ce que nous devons faire en tant que musulmans et en tant que disciples de Serigne Touba. Nous ne devons pas nous affoler, parce que cela ne sert à rien. Il faut rester serein’’, a-t-il appelé.

Cette fête de Korité était également une occasion pour parler de Serigne Touba. ‘’Serigne Touba n’était venu sur terre que pour adorer Dieu et suivre ses recommandations. Nous aussi, notre seule préoccupation devrait être de nous soumettre à Dieu. Nous avons intérêt à savoir pourquoi Dieu nous a fait venir dans ce monde. Rendons à Dieu ce qui lui appartient et faisons de Serigne Touba notre intercesseur auprès de Lui. Tant que nous ne nous suffirons pas de Serigne Touba et d’adorer le Seigneur, nous ne cesserons de nos égarer’’.

Sur un autre registre, le guide de la communauté mouride a exhorté les talibés mourides à avoir confiance au fondateur de la confrérie mouride, parce que nul ‘’ne peut entrer au paradis par ses seuls faits. Même le Prophète ne s’était pas extrait de cette règle, lorsqu’il fut interpellé sur cela. Nous pouvons, heureusement, après avoir suivi les recommandations du Créateur, penser avoir une chance grâce à Serigne Touba’’.