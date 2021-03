L’urgence de mettre en place un réseau sénégalais de génomique SARS-CoV-2

A ce jour, le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter au Sénégal dans un contexte mondial marqué par une deuxième vague et une recherche effrénée de vaccins pouvant permettre d’endiguer cette pandémie de Covid-19. Eu égard à la situation inquiétante existant au niveau de la capitale et des zones avoisinantes, qui enregistrent un taux plus élevé de cas communautaires, il apparaît nécessaire de porter un regard critique sur la riposte sénégalaise dans la gestion de cette pandémie.

Cette démarche s’impose d’autant plus que certaines réflexions s’articulent autour d’une comparaison entre cette pandémie et les autres maladies qui perdurent en Afrique comme le paludisme en ce sens que celles-ci seraient de loin plus mortelles au regard des statistiques.

Une réponse intégrée et axée sur l’innovation serait plus que bénéfique dans la mesure où le traitement de l’information stratégique pourrait mieux porter ses fruits. En l’espèce, il est à dénoter une absence de maîtrise de ces informations stratégiques. En quête d’efficience, il faudrait relever que l’engagement du gouvernement et des think tanks nécessite en parallèle un accompagnement sur le plan de la recherche et une meilleure structuration des efforts de réflexion sur le plan scientifique.

Que faut-il entendre par information stratégique ? Il s’agit des données recueillies à l’échelle du génome entier du virus afin de pouvoir procéder à un traitement pertinent et permettre par conséquent une articulation intelligente entre les sciences exactes, économiques, sociales en vue d’obtenir des politiques adéquates et résilientes. Dès lors, il convient de s’interroger sur les mesures de base à prendre face à la problématique des nouveaux variants.

A ce titre, l’émergence dans le monde de nouveaux variants du SARS-CoV-2 plus contagieux souligne l’importance d’augmenter les capacités de séquençage systématique au Sénégal mais également de mettre en commun la totalité des génomes viraux séquencés.

Afin de réagir de façon coordonnée à l’urgence nationale causée par la Covid-19, il est impératif de mettre en place un réseau sénégalais de génomique SARS-CoV-2. Ce réseau de recherche permettra une mobilisation des connaissances pour tenir les sénégalais informés d’une part, et, d’autre part facilitera l’emprunt d’une conduite soutenue par un leadership axé sur des solutions intelligentes et innovantes à effet immédiat sur divers secteurs d’activités.

Ainsi, financé par le gouvernement sénégalais et regroupant les centres de séquençage du génome, des hôpitaux et des universités, le réseau se chargera de coordonner et d’étendre les activités existantes de séquençage du génome du SARS-CoV-2 dans le cadre d’une synergie des efforts à l’échelle nationale et ce en collaboration avec des réseaux internationaux de séquençage dans le but d’obtenir une réponse accélérée et pouvant ratisser une zone d’intervention même régionale.

De manière synthétique, les principales activités du réseau comprendront le séquençage accéléré de génomes du SARS-CoV-2 et la coordination des échanges et de l’analyse des données. Les résultats de ces travaux seront accessibles aux chercheurs à l’échelle nationale et mondiale, ce qui permettra de répondre correctement à l’urgence actuelle de la Covid-19, notamment à travers l’identification ou la production de vaccins appropriés, et de renforcer les stratégies de gestion des futures épidémies ou pandémies au Sénégal.

Dr Khadim KEBE, biologiste

Fatou FALL, biologiste