Canal+ persiste et signe. Diffuseur principal de la Ligue 1, la chaîne cryptée n’a pas réalisé son versement de 110 millions d’euros pour le mois d’avril à la LFP, dimanche.

Une position justifiée par son patron, Maxime Saada. "Canal+ n'a pas à assurer la trésorerie des clubs français.

On n'a fait qu'appliquer nos droits. Il n'y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matchs joués et le paiement. Il y a des échéances et une mécanique juridique qui impliquent que, lorsqu'on n'est pas livrés, on ne paye pas. On n'est pas une banque", a indiqué l’homme d’affaires pour Europe 1. Clair, net et précis.