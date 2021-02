Il y a quelques semaines, la Banque agricole (LBA) et la CFAO procédaient à la remise de clés du premier bien utilitaire financé par le Guichet crédit-bail de ladite banque. Le directeur générale de LBA, Malick Ndiaye, celui des opérations de Peugeot-Suzuki à CFAO Motors, Martin Laviolette ainsi que le crédit-preneur, par ailleurs gérant de la société Sen Veto basée à Dakar, Doudou Diop, ont pris part à la cérémonie officielle organisée à cet effet.

Monsieur Ndiaye, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, ‘’a remercié la CFAO pour la diligence dans le dénouement de ce premier dossier de financement du Guichet crédit-bail et a magnifié le partenariat existant entre les deux institutions. En effet, LBA et CFAO veulent contribuer de façon significative à la dotation en équipements neufs aux secteurs productifs sénégalais’’.

Aussi, a-t-il précisé, ‘’la mise en place du Guichet crédit-bail va contribuer fortement à la mécanisation de l’agriculture au Sénégal, mais surtout va permettre aux clients PME et PMI d’acquérir des équipements neufs afin de répondre à leurs besoins de transport et d’équipements de transformation’’, indique-t-on dans la note. La banque agricole travaille d’ailleurs à renforcer cela. En outre, ‘’des négociations sont en cours avec des partenaires pour l’octroi d’une ligne de financement de 10 millions d’euros, pour mieux dynamiser ce type de financement au Sénégal et répondre très rapidement à la forte demande que suscite ce nouveau produit’’, a informé M. Ndiaye.

Par ailleurs, M. Laviolette s’est réjoui du bon suivi par la Direction générale de LBA, des dossiers crédit-bail avec CFAO. Il s’est dit ‘’rassuré sur le partenariat avec LBA et pense que ce n’est que le début d’une collaboration fructueuse entre les deux institutions’’, d’après le communiqué de presse. Doudou Diop, le crédit preneur, est aussi content et enthousiaste que ces partenaires. En effet, il ‘’a remercié LBA pour ce financement par crédit-bail qui lui a permis d’acquérir un Peugeot Boxer tout neuf. Il a précisé que le véhicule va lui permettre de livrer en toute sécurité des produits très sensibles comme les médicaments dans tout le pays. Il a aussi promis d’en faire bon usage et d’être l’ambassadeur de la banque auprès des autres entreprises de son secteur d’activité.

Il y a à peu près un an, la Banque agricole lançait son Guichet crédit-bail. C’était lors de l’inauguration de sa nouvelle agence de Ross Béthio. ‘’La mise en place d'un Guichet crédit-bail vient pour offrir une solution de financement adaptée qui contribuera à un meilleur accompagnement de la modernisation, de la transformation et de l’accélération de la croissance des chaines de valeur agricoles’’, fait-on savoir.